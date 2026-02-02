Le PSG pourra préparer sereinement le Classique face à l’OM

Après sa victoire arrachée sur la pelouse du RC Strasbourg, le PSG aura une semaine complète pour préparer son Classique face à l’OM.

Victorieux du RC Strasbourg au mental (1-2) ce dimanche, le PSG a enchaîné un sixième succès de rang en championnat et conserve son fauteuil de leader à l’issue de la 20e journée de Ligue 1. Éliminés précocement de la Coupe de France, les joueurs de Luis Enrique n’auront pas à disputer la compétition en milieu de semaine et pourront préparer sereinement la prochaine rencontre de championnat, au contraire de l’Olympique de Marseille, en crise et qui affrontera le Stade Rennais ce mardi en 8es de finale.

Retour à l’entraînement jeudi après-midi

Ce lundi matin, au lendemain de la victoire en Alsace, les Parisiens ont retrouvé le Campus PSG. Avec cette semaine assez légère, Luis Enrique a décidé d’accorder deux jours et demi de repos à ses joueurs, comme le rapporte le journaliste de Ici Paris Île-de-France, Bruno Salomon. Ils retrouveront donc le chemin de l’entraînement jeudi dans l’après-midi et auront deux autres séances au programme (vendredi et samedi) avant la réception de l’Olympique de Marseille dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+) en conclusion de la 21e journée de Ligue 1. À la veille de ce match, Luis Enrique se présentera en conférence de presse le samedi à partir de 13 heures.

Le programme de la semaine du PSG

Lundi : Entraînement à huis clos (11h30)

: Entraînement à huis clos (11h30) Mardi : Repos

: Repos Mercredi : Repos

: Repos Jeudi : Entraînement à huis clos (17h)

: Entraînement à huis clos (17h) Vendredi : Entraînement à huis clos

: Entraînement à huis clos Samedi : Les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias (11h) La conférence de presse de Luis Enrique (13h)

: Dimanche : Paris Saint-Germain / Olympique de Marseille (20h45 sur Ligue 1+ / 21e journée de Ligue 1)