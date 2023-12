Le PSG pourrait recruter au poste de latéral gauche

Le PSG pourrait revoir ses plans pour le mercato hivernal et envisager de recruter au poste de latéral gauche en raison de la convalescence longue durée de Nuno Mendes.

Le PSG devrait être l’un des acteurs principaux du mercato hivernal 2024. Alors que les arrivées de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo sont sur la bonne voie, une autre recrue pourrait débarquer dans l’effectif de Luis Enrique avant la fermeture du marché le 31 janvier prochain. En effet, la longue absence de Nuno Mendes pousserait les dirigeants à recruter au poste de latéral gauche. « Dans les coulisses du club parisien, il se murmure en effet qu’un défenseur latéral pourrait venir gonfler les rangs si l’international portugais avait encore besoin de quelques semaines avant de renouer avec la compétition », selon les informations du Parisien. Absent des terrains depuis le 30 avril dernier, l’ancien du Sporting a été opéré des ischio-jambiers en septembre suite à une rechute. Un contretemps qui repousse donc son retour à la compétition.

🚨 Le PSG pourrait finalement recruter un latéral cet hiver ! Sauf « possible bonne surprise », Nuno Mendes ne devrait pas revenir sur les terrains avant… début mars 🤕🇵🇹



Luis Enrique veut un profil polyvalent

Toujours selon les informations du quotidien francilien, le Portugais de 21 ans pourrait retrouver la compétition début mars, soit presque un an après son dernier match avec les Rouge & Bleu. Aucun risque ne sera pris avec le numéro 25 parisien. « Si les signaux diffusés alentours n’inquiètent guère et disent que le joueur suit sa courbe de progression, ils ne laissent, sauf possible bonne surprise, pas espérer de retour à la compétition avant début mars. » Cette indisponibilité pourrait obliger le board du PSG à recruter au poste de latéral gauche pour être compétitif dans toutes les compétitions lors de la seconde partie de saison 2023-2024. Si Lucas Hernandez a plus que bien dépanné dans cette position, il n’était pas loin du surménage après sa grosse blessure au genou. Un rythme qu’il aura du mal à conserver si aucun remplaçant n’est capable de le suppléer. Depuis le début de saison, Carlos Soler et Nordi Mukiele ont dépanné à de rares occasions. Mais avec l’absence d’Achraf Hakimi pour la CAN 2024, Nordi Mukiele sera de nouveau utilisé au poste de latéral droit, ce qui réduira une solution à gauche.

Et pour éviter toutes contraintes et un jeu de chaises musicales avec les possibles blessures et suspensions, les dirigeants du PSG pourraient donc bouleverser leurs plans initiaux et recruter à gauche. Si Lucas Beraldo peut aussi évoluer à gauche, une autre recrue ne serait pas de trop dans l’esprit de Luis Enrique, précise LP. Le technicien espagnol privilégierait ainsi une recrue polyvalente et capable de répondre aux adaptations demandées. Reste désormais à connaître quels sont les joueurs disponibles sur le marché. Alors que le marché hivernal n’est pas encore officiellement ouvert, le PSG se montre déjà très actif pour améliorer son effectif.