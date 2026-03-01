Le PSG poursuit sa route en Coupe Gambardella

Ce dimanche après-midi, les jeunes du PSG jouaient en huitièmes de finale de la Coupe Gambardella contre Le Havre. Et les titis se sont imposés (2-0).

Comme l’équipe première, qui s’est imposée sur la pelouse du Havre hier soir lors de la 2e journée de Ligue 1 (0-1), l’équipe U18 du PSG affrontait Le Havre ce dimanche après-midi en huitièmes de finale de la Coupe Gambardella. Le club de la capitale, qui n’a remporté cette compétition qu’à une seule reprise en 1991, aimerait inscrire son nom une deuxième fois au palmarès de la Coupe de France des jeunes cette année. Et pour l’instant, les Parisiens réussissent leur Gambardella avec des belles et larges victoires. Sur la pelouse du Campus de Poissy, les titis du PSG prennent le contrôle de la partie mais n’arrivent pas à trouver la faille face à une bonne défense normande. Malgré une légère domination parisienne, c’est Le Havre qui va se procurer la première très grosse occasion de la rencontre avec une tentative repoussée par Emmanuel Mbemba sur sa ligne (30e). Les Parisiens vont ensuite provoquer l’expulsion d’Akim Soumahoro (41e) avant d’enfin concrétiser leur domination. Après une faute dans la surface, le PSG va obtenir un penalty. Ce dernier sera transformé sans trembler par Adam Ayari (1-0, 45e+1).

Deux joueurs sortis sur blessure

En supériorité numérique, le PSG va multiplier les occasions en deuxième mi-temps mais se montrer maladroit dans le dernier geste. Il faudra attendre les cinq dernières minutes du temps réglementaire pour voir le PSG concrétiser sa domination. Entré en jeu à la place de Pierre Mounguengue, sorti sur blessure, Mamadou Meïté, 16 ans, réussit à faire trembler les filets havrais (2-0, 85e). Avec ce succès, le PSG se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe Gambardella et peut toujours rêver de soulever ce trophée à la fin de saison. Malgré ce succès, les U18 du PSG ont perdu deux joueurs sur blessure. Pierre Mounguengue, donc, et Mathis Jangeal, qui a quitté ses partenaires à la demi-heure de jeu.