Le PSG a concédé un match nul frustrant face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche au Groupama Stadium (1-1). Si les Rouge & Bleu sont toujours premiers du championnat avec 11 point d’avance sur son dauphin, les résultats commencent à faiblir depuis quelques semaines. En effet les hommes de Mauricio Pochettino restent sur une seule victoire lors des cinq derniers matches en Ligue 1 et le dernier succès des Parisiens à l’extérieur remonte au match contre l’AS Saint-Etienne le 28 novembre dernier (1-3). Ces difficultés dans le jeu peuvent s’exprimer par le fait que le Paris Saint-Germain poursuit sa série incroyable de formation différente.

En effet face à l’OL a donc aligné pour la 111e fois de suite (!!!) une équipe différente pour une rencontre toutes compétitions confondues. Il est donc difficile d’avoir de la continuité dans le jeu avec autant de changement dans le onze. Il faut remonter à plus de deux ans pour retrouver une équipe similaire. On rappelle aussi que Mauricio Pochettino a remporté 70,7% de ses matches sur le banc parisien en Ligue 1 (29/41). Cela représente le plus faible ratio de victoires pour un entraineur parisien depuis… Carlo Ancelotti en 2013 (63,2%). Ceci explique peut-être (un peu) cela…