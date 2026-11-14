Le PSG poursuit son développement dans l’univers musical et s’associe à SDM

Marque internationale, le PSG poursuit son développement dans différents domaines. Déjà bien présent dans l’univers musical, le club parisien s’associe à SDM à l’occasion de la sortie de son nouvel album.

Le PSG continue de développer sa marque. Performant sur le plan sportif depuis plusieurs saisons désormais, le club de la capitale poursuit son expansion dans différents domaines, notamment l’univers musical. Le double champion d’Europe « prolonge son dialogue avec les artistes qui font vivre la culture contemporaine. »

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Une capsule exclusive pour célébrer cette collaboration

Ainsi, le PSG s’associe au rappeur SDM, à l’occasion de la sortie de son nouvel album In Infinitum, le 13 novembre. « Une rencontre naturelle entre deux acteurs ancrés dans le Grand Paris, qui partagent un même attachement à leur territoire et à son énergie créative », explique le club parisien dans son communiqué. Par le passé, SDM avait déjà réalisé plusieurs performances au Parc des Princes. Une capsule exclusive a été créée pour célébrer cette collaboration. Elle s’articule autour d’un maillot Nike Energy Rose en édition spéciale, revisité aux couleurs et à l’identité visuelle de In Infinitum.

Cette identité graphique se retrouve également sur les autres pièces de la collection : des gants personnalisés, des chaussettes, une casquette customisée et une écharpe. La collection sera disponible ce samedi 14 novembre à 9h00 sur le store.psg.fr, ainsi qu’à boutique officielle du club aux Champs-Élysées. « Avec cette collaboration, le Paris Saint-Germain affirme sa volonté de créer des passerelles entre les différentes scènes qui font vivre la culture du Grand Paris. En s’associant à des artistes qui en incarnent l’énergie et la diversité, le Club poursuit le développement de son territoire d’expression au-delà du sport et renforce son ancrage dans la création contemporaine », conclut le PSG dans son communiqué.