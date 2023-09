Le PSG précautionneux avec Nuno Mendes et Kimpembe

Blessés de longue date, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes devront encore patienter avant de reprendre la compétition.

Cet été, le PSG s’est grandement amélioré dans le secteur défensif avec les arrivées des expérimentés Lucas Hernandez et Milan Skriniar. Deux recrues qui donnent satisfaction aux côtés d’un Marquinhos de nouveau conquérant. Pourtant, Luis Enrique ne possède pas encore toutes ses forces vives dans le secteur défensif. S’il a pu récemment compter sur le retour de Nordi Mukiele dans le groupe, le technicien espagnol a encore deux absences à déployer : Nuno Mendes et Presnel Kimpembe. Respectivement blessés aux ischio-jambiers et au tendon d’Achille, les deux Parisiens sont des absences de longue date mais sont sur le chemin du retour. Cependant, les Rouge & Bleu veulent se montrer prudents avant leur retour à la compétition.

Un travail musculaire renforcé pour Nuno Mendes

Victime d’une lésion haute de l’ischio-jambiers droit le 30 avril dernier, Nuno Mendes avait rechuté en juillet avec cette fois-ci une rupture du tendon conjoint de l’ischio-jambier droit. « Depuis, le staff médical parisien se veut très prudent avec le latéral de 21 ans », rapporte L’Equipe dans son édition du jour. L’international portugais, victime d’un simple virus en début de semaine, a récemment repris une partie de l’entraînement collectif avec ses coéquipiers mais sans pouvoir participer à tous les exercices. Mais cette première étape a son importance dans son processus de reprise. « En interne, on reste tout de même précautionneux sur son cas, expliquant qu’il y avait encore des phases à passer avec des charges de travail à augmenter avant de penser à un retour. »

On désire surtout que l’ancien du Sporting revienne sans risque après avoir enchaîné les blessures musculaires la saison passée. « Contrairement à cette période, le staff médical ne donnera pas le feu vert au département sportif sans que Nuno Mendes soit parfaitement rétabli. » En effet, lors de l’exercice précédent, Nuno Mendes avait participé à certains matches avec des douleurs. Mais en attendant son retour, le latéral gauche a beaucoup travaillé en salle de musculation pour se renforcer. « Le PSG a super bien travaillé sur ce point-là avec Nuno. Il a pris du physique et on a hâte de voir ce qu’il peut donner sur le terrain après ce travail en salle », assure-t-on dans son entourage.

De son côté, Presnel Kimpembe se remet de sa rupture du tendon d’Achille contractée en février dernier. Auteur d’une saison 2022-2023 quasi blanche, le défenseur de 28 ans n’a pas encore retouché le ballon, rapporte le quotidien sportif. Mais ce n’est qu’une question de jours avant de revoir le champion du Monde 2018 sur les pelouses du Campus PSG. « Le titi parisien continue de s’entraîner deux fois par jour en alternant le travail de course, la salle et les soin. » Si l’international français se sent de mieux en mieux, aucun risque ne sera pris avec le joueur qui a montré une certaine fragilité sur cette zone depuis plusieurs années.