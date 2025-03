Le PSG prend une avance considérable en tête de la Ligue 1

Vainqueur du Stade Rennais (1-4), le PSG a fait un pas supplémentaire vers le titre de champion de France avec 16 points d’avance en tête du classement.

Avant son déplacement à Liverpool en Ligue des champions et la réception de l’Olympique de Marseille en Ligue 1, le PSG peut débuter cette nouvelle semaine alléchante avec le sourire aux lèvres. Dans une rencontre qui avait tout d’un piège face au Stade Rennais, les Rouge & Bleu l’ont emporté largement (1-4) avec une équipe remaniée au coup d’envoi.

Seize points d’avance pour le PSG avant le Classique face à l’OM

Un succès qui permet aux champions de France de compter désormais 16 points d’avance en tête du classement avant le Classique dimanche face à l’Olympique de Marseille. Opposé au RC Lens, le rival marseillais s’est incliné dans les derniers instants de la rencontre à domicile (0-1). Une contre-performance dont n’a pas profité l’OGC Nice. Malgré la possibilité de prendre cette place de dauphin, les Aiglons se sont inclinés (0-2) face à l’Olympique Lyonnais à cause des réalisations des deux entrants Rayan Cherki et Ernest Nuamah. Dans les autres résultats marquants de cette 25e journée de Ligue 1, l’AS Monaco se manque aussi en concédant le nul à Toulouse dans les dernières minutes (1-1). De son côté, le LOSC s’est imposé sur la plus petite des marges face à la lanterne rouge, le Montpellier Hérault (1-0). Le Stade de Reims continue de couler avec une nouvelle défaite contre l’AJ Auxerre (0-2). Dans le match des mal classés, Le Havre et l’AS Saint-Etienne se sont partagés les points (1-1). Enfin, le RC Strasbourg se rapproche de l’Europe après son succès sur la pelouse du FC Nantes (0-1).

Les résultats de la 25e journée de Ligue 1

Toulouse FC / AS Monaco (1-1)

Stade Rennais / Paris Saint-Germain (1-4)

LOSC / Montpellier HSC (1-0)

Olympique de Marseille / RC Lens (0-1)

Stade Brestois / Angers SCO (2-0)

Le Havre / AS Saint-Etienne (1-1)

FC Nantes / RC Strasbourg (0-1)

Stade de Reims / AJ Auxerre (0-2)

OGC Nice / Olympique Lyonnais (0-2)

Le classement de Ligue 1

Paris Saint-Germain – 65 pts (+46) Olympique de Marseille – 49 pts (+22) OGC Nice – 46 pts (+19) AS Monaco – 44 pts (+17) LOSC – 44 pts (+13) Olympique Lyonnais – 42 pts (+15) RC Strasbourg – 40 pts (+7) RC Lens – 36 pts (+1) Stade Brestois – 36 pts (-2) Toulouse FC – 34 pts (+5) AJ Auxerre – 31 pts (-2) Stade Rennais – 29 pts (-1) Angers SCO – 27 pts (-14) FC Nantes – 24 pts (-15) Stade de Reims – 22 pts (-14) Le Havre – 21 pts (-27) AS Saint-Etienne – 20 pts (-32) Montpellier HSC – 15 pts (-38)