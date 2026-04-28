Le PSG prépare plusieurs shows au Parc pour la fin de la saison

Le PSG peut encore remporter deux titres en cette fin de saison. Le club de la capitale préparerait plusieurs shows pour cette folle fin de saison.

Leader de Ligue 1 avec six points d’avance sur Lens à quatre journées de la fin, le PSG est également en demi-finale de la Ligue des champions, où il affronte le Bayern Munich. Le club de la capitale est donc encore en course pour conserver ces deux trophées. Selon les informations de Foot Mercato, des échanges avancés sont en cours avec un prestataire technique bien connu et apprécié du club parisien, afin d’anticiper plusieurs soirées clés au Parc des Princes. Les demandes formulées ont récemment évolué, avec une première échéance fixée au 6 mai pour une éventuelle retransmission de la demi-finale retour dans une version allégée, sans grand show.

À lire aussi : Les louanges de Karl-Heinz Rummenigge envers le PSG

Trois shows en perspective

Un second rendez-vous, le 16 mai, viserait une configuration plus ambitieuse incluant effets spéciaux, lumière et préshow pour célébrer la fin de saison – et peut-être le titre de champion. Ces scénarios restent toutefois conditionnés aux résultats sportifs à venir, notamment à l’issue de la demi-finale européenne. Dans cette logique, un dispositif plus complet est déjà envisagé pour la fin du mois de mai en cas de qualification, dans la continuité des installations déployées l’an dernier aux alentours de la finale contre l’Inter Milan, qui avaient marqué les esprits par leur ampleur et leur maîtrise technique. En interne, tout reste donc suspendu à la performance du PSG sur le terrain, qui dictera l’ampleur des célébrations à venir, conclut Foot Mercato.





