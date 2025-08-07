Le PSG prépare une offre importante pour prolonger Barcola

Dans la short-list de Liverpool, Bradley Barcola a vu le PSG se montrer catégorique à son sujet. Le Français est un élément important du groupe de Luis Enrique et une prolongation de contrat est envisagée.

Joueur offensif le plus utilisé la saison passée (3.927 minutes), Bradley Barcola est un élément important de l’effectif de Luis Enrique. Auteur d’une belle saison avec les Rouge & Bleu (21 buts et 21 passes décisives en 64 matches), l’international français est cependant devenu le quatrième attaquant dans la hiérarchie suite au recrutement de Khvicha Kvaratskhelia et la montée en puissance de Désiré Doué. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Rouge & Bleu, l’ailier parisien a vu Liverpool venir aux renseignements après les négociations compliquées dans le dossier Alexander Isak (Newcastle). Si le PSG n’est pas vendeur, une offre au-dessus des 100M€ pourrait faire réfléchir la direction parisienne, d’après les médias français.

Aucune discussion entre Liverpool et le PSG

Mais, selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG refuse catégoriquement de vendre son international français. Le board parisien prépare même une importante proposition de prolongation de contrat pour l’ancien Lyonnais après la fermeture du mercato estival. Le président Nasser Al-Khelaïfi, le conseille sportif Luis Campos ainsi que le coach Luis Enrique sont unanimes, Bradley Barcola n’est pas à vendre. Le spécialiste du mercato précise que Liverpool n’a entamé aucune discussion à ce jour pour la venue du Français et reste toujours concentré sur le recrutement d’Alexander Isak. Mais, l’ancien Lyonnais est perçu comme la cible de rêve en cas d’échec pour l’arrivée du Suédois. Cependant, il n’y a aucun contact avec l’entourage du joueur ni avec le PSG, précise Fabrizio Romano. Les champions d’Europe considèrent leur ailier comme l’un des meilleurs à son poste et il est difficile d’imaginer une vente.

De son côté, The Athletic confirme que Liverpool n’envisage pas de recruter Bradley Barcola actuellement. Les champions d’Angleterre apprécient beaucoup le profil du Français mais ne veulent pas bloquer la progression de Rio Ngumoha, qui réalise une belle pré-saison avec les Reds. « Liverpool ne veut rien faire qui puisse nuire à la progression de Ngumoha. Le club dispose également de Cody Gakpo, qui devrait être titulaire sur le côté gauche de l’attaque de Slot », conclut le média britannique.

