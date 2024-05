Mercato : Le PSG prêt à dépouiller De Laurentiis

Avec le départ de Kylian Mbappé, Paris veut réaliser un mercato ambitieux. Pour remplacer son joyau , le PSG veut Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen.

Tout le monde en est conscient, le PSG veut renforcer son secteur offensif. Les dirigeants parisiens sont à la recherche des remplaçants de Kylian Mbappé, et ceux-ci semblent avoir déjà été identifiés : Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia. Selon la Gazzetta dello Sport , Nasser Al-Khelaifi est en pôle position pour recruter le numéro 9 nigérian, pour lequel il faudra payer une clause libératoire de 130M€. Concernant l’ailier géorgien, la situation est plus complexe. Kvara est en grande difficulté du côté de Naples cette saison. Vivement critiqué, son avenir est désormais un sujet viral dans l’actualité du football italien. Malgré une année remplie de tensions, Aurelio De Laurentiis est prêt à blinder son diamant avec un contrat de joueur de « haut niveau ». Cependant, il pourrait vouloir continuer son chemin de croissance en Ligue des Champions et n’est pas insensible à l’intérêt parisien.

Un international français pour faire pencher la balance ?

Toujours d’après le quotidien italien, l’international géorgien ne serait pas contre l’idée de prolonger à Naples, mais pour cela, il réclamerait un projet clair et gagnant, avec une nette revalorisation salariale : 5M€ par saison. Aurelio De Laurentiis n’offrirait « que » 4M€. De son côté, l’agent de Kvaratskhelia aurait déjà informé le président de Naples de l’intérêt du PSG, qui entretient d’excellentes relations avec Nasser Al-Khelaifi. La réponse est claire : L’ailier du Napoli peut partir si les Rouge et Bleu offrent entre 120 et 130M€. Un montant que le PSG pourrait chercher à contourner en offrant 80M€ + le prêt de Randal Kolo Muani. Auteur d’une première saison décevante, l’attaquant français pourrait perdre sa place au sein du club parisien. Le temps est compté, puisque Kvara veut que son avenir soit réglé avant de disputer l’Euro, dans 1 mois. Son profil serait parfait pour le 4-3-3 de Luis Enrique, mais le président de Naples veut faire de lui la nouvelle figure de proue de son projet. Une chose est sûre : la bataille est lancée.