Le PSG prêt à faire une offre XXL pour Lamine Yamal ?

Nouvelle coqueluche du football espagnol, Lamine Yamal (16 ans) attise les convoitises des plus grands clubs. Le PSG serait prêt à offrir 250 millions d’euros au Barça pour son joueur prodige.

À seulement 16 ans, Lamine Yamal est l’un des cadres du FC Barcelone et est déjà convoqué en sélection espagnole, avec qui il est un titulaire indiscutable depuis le début de l’Euro. Auteur de sept buts et onze passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues avec le club catalan, il attise les convoitises. Il y a quelques mois, le PSG était associé à la jeune pépite. Ce samedi, Mundo Deportivo indique que le club de la capitale s’intéresserait toujours à Lamine Yamal et qu’il pourrait même faire une offre XXL pour s’offrir ses services.

Le Barça ne veut pas entendre parler d’un départ

Selon les informations du quotidien sportif catalan, le PSG serait prêt à offrir 250 millions d’euros au FC Barcelone pour le convaincre de vendre sa pépite. Cela ferait de lui le joueur le plus cher de l’histoire devant Neymar, qui avait été acheté 222 millions d’euros par le PSG au… FC Barcelone en 2017. Mundo Deportivo explique que malgré cette possible offre XXL, le club catalan ne compte pas se séparer de son jeune joueur, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2026 et qui a une clause libératoire d’un milliard d’euros. Le quotidien sportif explique également que les Culers refuseraient, aujourd’hui, la moindre discussion concernant leur talent. Même si l’agent de Lamine Yamal se nomme Jorge Mendes, qui a de bonnes relations avec le PSG, cela ne facilitera pas ce dossier, avance MD. Ce dernier conclut en expliquant que Lamine Yamal, attaché à son club formateur, ne voudrait pas quitter le Barça.