Le PSG prêt à laisser filer Bradley Barcola cet été ?

Bradley Barcola sera l’un des dossiers qui devrait animer le mercato estival du PSG. L’international français pourrait voir le PSG laisser la porte ouverte à un départ.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola est actuellement concentré sur la Coupe du monde avec l’équipe de France. Depuis de nombreux mois, il négocie avec ses dirigeants pour une prolongation de contrat. Avec ses performances sur les terrains, il attise aussi les convoitises de plusieurs clubs, dont Liverpool ou Arsenal. Ces derniers jours, les informations sont contradictoires dans ce dossier. On évoquait un Bradley Barcola intransférable aux yeux de ses dirigeants alors que, selon les informations de Foot Mercato, le PSG envisagerait désormais de céder l’ancien Lyonnais.

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La volonté de Bradley Barcola, clé de ce dossier

De son côté, Sky Sports confirme que Bradley Barcola pourrait quitter le PSG cet été. Mais la parution anglaise explique que le PSG aimerait, dans l’idéal, le conserver. Si l’attaquant demande à partir, le club de la capitale ne s’opposera pas à son départ. Si Bradley Barcola veut vraiment partir, le PSG réclamera tout de même une somme d’argent très importante pour le laisser filer, conclut Sky Sports. Foot Mercato évoque aussi le dossier Yan Diomande. Selon les informations du média footbalistique, le PSG est très confiant quant à la faisabilité d’un deal dans les prochains jours. Et même probablement avant celui concernant Maghnes Akliouche. Le PSG est certain de trouver un accord avec le club allemand, conclut Foot Mercato.