Le PSG prêt à passer à l’offensive pour Johan Bakayoko

À J-4 de la fermeture du mercato estival, le PSG compte toujours se renforcer en attaque et a relancé la piste menant à Johan Bakayoko.

L’effectif du PSG a connu de nombreux changements ces derniers mois. Entre l’arrivée d’un nouveau coach (Luis Enrique), un recrutement massif (Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Lee Kang-In, Marco Asensio, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos et Xavi Simons, prêté dans la foulée au RB Leipzig) et le départ de certains joueurs non désirés par la direction (Leandro Paredes, Neymar Jr, Mauro Icardi), c’est un PSG new look qui se présente en cette saison 2023-2024. Mais la direction parisienne compte encore renforcer son effectif, notamment dans le secteur offensif. Depuis plusieurs semaines, deux noms reviennent avec insistance : Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) et Bradley Barcola (Olympique Lyonnais). Si les négociations sont toujours en cours pour l’international français, concernant l’attaquant de l’OL, les discussions ne sont pas aussi avancées.

Une offre de 25M€ à venir pour Johan Bakayoko

Et récemment, Téléfoot a indiqué que le PSG avait déjà un plan B en tête en cas d’échec dans les négociations avec les Gones. Et en cette fin de mercato, le PSG pourrait se pencher sur un joueur d’Eredivisie. En effet, le club parisien aurait ciblé l’ailier droit du PSV Eindhoven, Johan Bakayoko (20 ans). Selon des sources proches du joueur, le PSG est prêt à formuler une offre de 25M€, rapporte le journaliste Rik Elfrink. Mais, le PSV juge cette offre pas assez élevée pour céder son international belge, sous contrat jusqu’en 2026. Une information également confirmée par le journaliste, Sacha Tavolieri.

Cependant, le club parisien n’est pas le seul sur cette piste. Everton est également sur le coup tandis que Crystal Palace reste attentif sur ce dossier en cas de départ d’Eze. De son côté, le PSV reste intransigeant et demanderait au minimum 30M€ plus des bonus pour envisager un départ de son ailier de 20 ans. Auteur d’une saison 2022-2023 de bonne facture avec le PSV Eindhoven (9 buts et 6 passes décisives en 39 matches disputés), Johan Bakayoko est reparti sur les mêmes bases lors de ce nouvel exercice avec déjà quatre passes décisives en trois matches de qualifications pour la Ligue des champions.