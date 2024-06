Le PSG prêt à passer à l’offensive pour Julian Alvarez

Cet été, le PSG voudra renforcer son attaque pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Ces dernières semaines, le nom de Julian Alvarez revient avec insistance.

Pour continuer de dominer la Ligue 1 et tenter de se rapprocher de son rêve de remporter la Ligue des champions, le PSG désirerait se renforcer à tous les postes. Sur le secteur offensif, de nombreux joueurs sont associés au club de la capitale, comme Khvicha Kvaratskhelia ou encore Julian Alvarez. Actuellement à Manchester City, l’international argentin ne serait pas contre un départ afin d’avoir un temps de jeu plus régulier. Dans cette optique, le PSG serait dans la course. Malgré le potentiel que représente l’international argentin, les Parisiens seraient les seuls sur ce dossier comme l’indique Fabrizio Romano sur Youtube. En effet, le spécialiste mercato explique dans une vidéo sur sa chaîne personnelle qu’il n’y a aucune offre ou de propositions concrètes de la part de clubs anglais pour Julian Alvarez. Le seul club qui aurait montré un véritable intérêt pour le joueur serait… le Paris Saint-Germain.

Paris attend le feu vert de City pour passer à l’attaque !

Le journaliste italien explique que le PSG est conscient que City ne souhaite pas vendre pour le moment son joueur. Néanmoins, si les Citizens mettent un prix sur Julian Alvarez, le club de la capitale française pourrait passer à l’offensive. Paris reste très intéressé par l’attaquant argentin… mais ira sur d’autres pistes si le champion d’Angleterre ferme la porte à un départ de son joueur. Fabrizio Romano révèle que « Paris ne veut pas perdre du temps dans les négociations s’il y a un mur en face d’eux » et attendra donc que City donne le feu vert définitif ou non au départ du joueur. Un dossier qui devrait donc ne pas trop durer dans le temps et pourrait trouver une conclusion rapide, qu’elle soit positive ou non.