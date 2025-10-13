Le PSG prêt à piocher en Equipe de France pour renforcer son milieu de terrain ?

Malgré une année 2025 pleine de succès, le PSG de Luis Enrique est continuellement à la recherche de renforts pour aller plus haut. Ainsi, le club de la capitale ne cesse de voir son nom faire son apparition dans les médias, rubrique marché des transferts.

Comme Luis Enrique ne cesse de le répéter, le PSG est perpétuellement à la recherche de renforts et en quête d’améliorations. Ainsi, le milieu de terrain Rouge & Bleu pourrait être ciblé dans les prochains mois. En effet, la consistance derrière le trio Fabian Ruiz, Joao Neves et Vitinha se fait quelque peu légère et le technicien espagnol et sa direction semblent en avoir conscience. C’est dans ce contexte que le nom de Manu Koné revient sous les cieux parisiens. Après avoir été associé au Paris Saint-Germain à plusieurs reprises, l’international français est aujourd’hui cité dans les colonnes de la Corriere dello Sport comme étant une cible du club de la capitale. Sous contrat avec l’AS Rome jusqu’en juin 2029, le joueur de 24 ans serait même proche d’un accord avec les champions d’Europe. Cependant, le plus dur sera de déloger le natif de Colombes (92) des rangs du club de la Louve. Pour cela, le PSG serait prêt à débourser 60 millions d’euros pour s’attacher les services de celui qui s’est rapidement fait une place dans le groupe de Didier Deschamps en Equipe de France avec ses 10 sélections.