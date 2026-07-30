Le PSG prêt à relancer la piste menant à Rodrigo Mora ?

Cet été, le PSG souhaiterait renforcer son attaque. Plusieurs noms ont été associés au club de la capitale. Déjà envisagé la saison dernière, le PSG aurait envisagé le recrutement de Rodrigo Mora.

Avec les départs de Gonçalo Ramos et Kang-in Lee, le PSG est à la recherche de renforts en attaque. Si Maghnes Akliouche devrait être un joueur des doubles champions d’Europe dans les prochains jours, les dirigeants parisiens ne comptent pas s’arrêter-là et aimeraient encore renforcer leur attaque. Plusieurs noms ont été avancés (Ferran Torres, Yan Diomande, Eli Junior Kroupi) mais pour l’instant rien de concret.

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Une rencontre avec son agent, Jorge Mendes

Outre ces noms, le PSG aurait pensé à une de ses vieilles pistes. Intéressé par le recrutement de Rodrigo Mora lors du mercato estival 2025, le club de la capitale n’avait pas trouvé de terrain d’entente avec le FC Porto pour le transfert de l’international portugais (19 ans). Selon les informations de Foot Mercato, serait revenu dans ce dossier ces derniers jours. Un rendez-vous a eu lieu il y a une dizaine de jours avec son agent, Jorge Mendes, assure le média footbalistique. Mais le PSG a décidé de ne pas aller plus loin, conclut Foot Mercato.