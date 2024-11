Le PSG prêt à relancer le dossier Rayan Cherki cet hiver ?

Déjà proche de rejoindre le PSG l’été dernier, le dossier Rayan Cherki pourrait être réactivé cet hiver par Luis Campos. Mais le joueur a d’autres priorités en tête.

Le PSG tentera-t-il de se renforcer lors du mercato hivernal ? Certains postes sont ciblés par les dirigeants parisiens pour améliorer l’effectif de Luis Enrique. Pour le secteur offensif, les noms de Christopher Nkunku et Viktor Gyökeres ont été mentionnés. Mais les Rouge & Bleu pourraient également réactiver une ancienne piste, celle menant à Rayan Cherki.

Luis Campos apprécie toujours Rayan Cherki

Très proche de signer le PSG l’été dernier avant de faire faux bond au dernier moment pour tenter de rejoindre le Borussia Dortmund, Rayan Cherki était finalement resté à l’Olympique Lyonnais et a même prolongé son contrat avec son club formateur jusqu’en 2026 (avec une année supplémentaire jusqu’en 2027 qui s’activera s’il est toujours au club à la fin du prochain mercato estival). Mais, l’international Espoir français sera-t-il toujours Lyonnais après le mercato hivernal 2025 ? S’il a retrouvé une bonne forme en cette saison 2024-2025, le milieu offensif de 21 ans pourrait être une belle manne financière pour les Gones cet hiver. Même si l’ambition de l’OL est de conserver son joueur, « elle risque de se heurter à des principes de réalité, et notamment l’obligation pour l’OL de vendre au prochain mercato », comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour. De plus, l’arrivée de Thiago Almada – qui évolue à Botafogo, un club appartenant également à John Textor – est attendue pour janvier et son profil est similaire à celui de Rayan Cherki.

Ainsi, une vente dès cet hiver pourrait apporter un chèque nécessaire aux Lyonnais. La valeur marchande actuelle de Rayan Cherki est estimée à 25M€, soit beaucoup plus qu’il y a six mois. Reste désormais à connaître les désirs du principal intéressé. Le Lyonnais de 21 ans a un rêve, celui de rejoindre le Real Madrid, mais il est encore trop tôt pour cela. En Premier League, Liverpool serait venu aux renseignements. Concernant la Bundesliga, le joueur est sensible au rendement des Français en Allemagne, une terre de temps de jeu et de progrès. Et d’après le quotidien sportif, « le PSG pourrait également revenir à la charge car Luis Campos aime le joueur. S’il maintient ce niveau, lui et l’OL auront des offres. » Pour rappel, Rayan Cherki a récemment changé d’agent et est désormais représenté par Moussa Sissoko. Un agent bien connu au PSG car il représente déjà Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. De quoi faciliter une future arrivée chez les Rouge & Bleu ?