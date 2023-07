Le PSG prêt à surenchérir dans le dossier Bernardo Silva

Alors que le mercato du PSG avance très bien, la future priorité de Luis Campos se nomme Bernardo Silva. Un dossier qui devrait s’accélérer dans les prochains jours.

Après le départ acté de Lionel Messi, le PSG espère pouvoir attirer Bernardo Silva cet été. Le virevoltant gaucher a des envies d’ailleurs. Manchester City, pour sa part, aurait plutôt dans l’idée de lui offrir un nouveau contrat. L’ancien monégasque est contractuellement lié avec les Sky Blues jusqu’en juin 2025. Reste à voir s’il obtiendra gain de cause et si le club de la capitale parviendra à faire plier son homologue britannique dans ce dossier qui s’annonce assez épineux.

Une offre du PSG en préparation

Car oui, Bernardo Silva est un incontournable de Pep Guardiola. Mais consécutivement à une saison plus que pleine, celui-ci aimerait changer d’air. Sa destination privilégiée ne serait autre que le Paris Saint-Germain. Encore faut-il que le board rouge et bleu trouve les bons arguments. Marca explique que le dernier champion de France en titre prépare, en ce moment même, une proposition pour tenter de boucler l’arrivée du Lusitanien de 28 ans. La somme de 80 millions d’euros est évoquée par le média madrilène. Si Barcelone était en course l’an passé il semblerait, cette fois-ci, que le PSG possède un petit boulevard. Surtout, les dirigeants rouge et bleu seraient dans l’optique de ne pas lésiner sur les moyens, là où les Blaugranas manquent cruellement de liquidités pour ce genre d’opérations coûteuse. Marca qui évoque également la piste Joao Félix pour le PSG. L’attaquant de l’Atlético, représenté lui aussi par Jorge Mendes, ne verrait apparemment pas d’un mauvais œil une arrivée en terre parisienne cet été.