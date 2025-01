Le PSG prêt à tenter sa chance pour Konaté cet été ?

Si le mercato hivernal est encore ouvert, les clubs travaillent aussi sur le mercato estival. Le PSG aurait fait d’Ibrahim Konaté sa priorité pour renforcer sa défense.

Le PSG est toujours à la recherche de joueurs pour renforcer son effectif. S’il possède dans ses rangs, Willian Pacho, Marquinhos, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe ou encore Lucas Beraldo, le club de la capitale souhaiterait se renforcer au poste de défenseur central cet été. Et dans cette optique, les dirigeants parisiens aurait fait d’Ibrahima Konaté leur priorité.

Séduit par l’idée de jouer dans sa ville natale un jour dans sa carrière

Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Liverpool, l’international discute d’une prolongation, mais rien n’est encore finalisé. Avec ses performances chez les Reds et l’équipe de France, le défenseur central attise les convoitises. Selon les informations du média local Anfield Watch, le PSG a en effet fait du natif de Paris (25 ans) sa priorité pour renforcer sa défense centrale. La publication indique que le PSG est persuadé de pouvoir convaincre Ibrahima Konaté de changer d’air et de revenir en France. Le joueur, qui a toujours été séduit par la perspective de jouer dans sa ville natale un jour dans sa carrière, réfléchit à son avenir et n’a toujours pas d’accord avec Liverpool.