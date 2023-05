L’été 2023 pourrait être la fin d’une époque au sein du PSG. Alors que Lionel Messi devrait quitter le club, deux de ses proches dans le vestiaire, Marco Verratti et Neymar, pourraient aussi faire leurs valises.

Arrivé au PSG durant l’été 2017, Neymar n’a jamais réussi à jouer une saison entière en raison de graves blessures. Trop peu présent lors des matches à élimination directe en Ligue des Champions, il a souvent été conspué pour ça par les supporters des Rouge & Bleu. Une relation avec ces derniers qui s’est détérioré au fil des années. Le mercredi après la défaite contre Lorient, les supporters parisiens ont fait part de leur mécontentement devant la Factory, certains allant même jusqu’au domicile du Brésilien pour lui demander de quitter le club. Selon les informations du Parisien, Neymar a été choqué par ce rassemblement. « Il a confié à plusieurs proches que c’était la goutte d’eau et qu’il n’avait plus le cœur à porter le maillot parisien. » Il serait désormais prêt à étudier toutes les offres sérieuses qui pourraient lui permettre l’été prochain de changer d’air. « Les envies de départ du Brésilien pourraient servir la stratégie de l’état-major, qui n’a pas renoncé à son idée première : se priver de Neymar, en finir avec les intermittences d’un joueur souvent blessé et incorrigible fêtard en dehors des terrains.«

🚨 Neymar a confié à ses proches qu’il n’avait plus le cœur à porter le maillot du PSG après les incidents survenus il y’a une dizaine de jours.

Le PSG ouvre la porte à un départ de Verratti

Le PSG compte rebâtir autour de Kylian Mbappé assure le quotidien francilien, « une promesse initiale à sa prolongation de contrat jusqu’en 2025 et jamais honorée jusqu’à présent. » De son côté Neymar a encore une belle cote, notamment en Angleterre. Encore sous contrat jusqu’en juin 2027, tout est possible pour son possible départ assure le Parisien. Un transfert sec comme un prêt, avec la possibilité que Paris prenne en charge une partie de ses émoluments. Sur ce dossier, le club travaille avec l’accord du joueur et de ses représentants. Le quotidien francilien qui évoque aussi le futur de Marco Verratti. Après onze ans au club, le milieu de terrain pourrait quitter le PSG cet été. Même s’il a récemment prolongé jusqu’en juin 2026, le PSG aurait ouvert la porte à un départ de son numéro 6.

L’international italien réalise sa pire saison depuis son arrivée au PSG. Le quotidien francilien explique que Verratti « a même fini par agacer en interne quand il est revenu de vacances début décembre avec quatre kilos en trop, le genre de nouvelle qui se répand vite dans un vestiaire. Ses partenaires, notamment, n’ont pas apprécié. Et la direction non plus. » L’un des chouchous des supporters depuis de très nombreuses années, il a été l’une des cibles des supporters parisiens lors de leur rassemblement. « Entre son salaire élevé – plus d’un million brut mensuel –, sa perte d’influence (2 passes décisives toutes compétitions confondues) et une hygiène de vie à l’opposé de celle requise pour un sportif de haut niveau« , il peut donner à sa hiérarchie des envies de séparation, conclut Le Parisien.