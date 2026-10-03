Le PSG prioritaire sur un futur transfert de Mario Dorgeles ?

Le PSG scrute le monde entier pour tenter de recruter les meilleurs jeunes joueurs. Le club de la capitale serait prioritaire si Braga décidait de vendre Mario Dorgeles.

Depuis l’arrivée sur le banc du PSG de Luis Enrique, le club de la capitale a décidé de changer son fusil d’épaule sur le mercato. Fini l’achat de superstars, les dirigeants parisiens souhaitent désormais s’offrir des jeunes pépites qui pourraient éclore sous le maillot des Rouge & Bleu. Les doubles champions d’Europe scrutent le monde pour trouver leurs nouvelles pépites.

Arrivé au Portugal durant l’été 2025

Dans le rapport complet des comptes du club portugais de Braga, on peut voir que le PSG a versé 3,3 millions d’euros au club portugais afin d’obtenir un droit de préférence sur Mario Dorgeles, comme le rapporte A Bola. Cela veut dire que le club de la capitale est prioritaire en cas de futur transfert du milieu ivoirien (22 ans). Pour rappel, QSI a investi dans Braga à hauteur de 29,6 % du capital. Mario Dorgeles a rejoint l’actuel sixième du championnat portugais durant l’été 2025 contre 11 millions d’euros en provenance du FC Nordsjælland. Au Portugal, il a participé à 47 matches toutes compétitions confondues pour sept buts et quatre passes décisives.