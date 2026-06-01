Le PSG proche de boucler son premier transfert

Alors que la saison 2025-2026 a touché à sa fin avec un back-to-back en Ligue des champions, le PSG se penche déjà sur le prochain exercice afin de renforcer l’effectif.

Le PSG a terminé sa saison 2025-2026 en apothéose. En remportant la finale de la Ligue des champions face à Arsenal (1-1, 4 t.a.b. à 3), le club parisien a réalisé un back-to-back historique. Désormais, les Rouge & Bleu auront pour ambition de conserver leur couronne européenne pour la troisième fois d’affilée. Pour cela, le board parisien voudra apporter quelques retouches à son effectif.

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L’agent d’Aleksey Batrakov confirme le transfert à venir au PSG

Et un premier transfert serait sur le point d’être conclu. Annoncé dans le viseur des champions d’Europe depuis plusieurs semaines, le joueur du Lokomotiv Moscou, Aleksey Batrakov, est proche de rejoindre le club de la capitale. En effet, l’agent du joueur de 20 ans, Dmitry Cheltsov, a confirmé, auprès de l’émission de télévision russe Comment Show, le transfert imminent de l’international russe. « Il est grand temps de dire qu’à 95 %, Batrakov va rejoindre le PSG. Les dirigeants du PSG et du Lokomotiv ont déjà eu plus de dix échanges téléphoniques. Cette semaine, Campos se rendra à Moscou pour finaliser le transfert. À présent, il faudrait un cas de force majeure pour empêcher cette transaction. 25M€ pour le transfert, environ 5 à 6M€ pour le salaire. » Cette saison, avec le Lokomotiv Moscou, le milieu offensif a inscrit 17 buts et délivré 13 passes décisives en 36 matchs, toutes compétitions confondues. Un profil qui correspond donc à la politique de recrutement du PSG.