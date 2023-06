Le PSG proche de conclure le dossier Cher Ndour ?

Outre des joueurs confirmés, le PSG se penche également sur des pépites à fort potentiel. C’est le cas de Cher Ndour. Le dossier du milieu de terrain italien (18 ans) serait proche d’être conclu.

Le PSG est actif en ce début de mercato. Les Parisiens ont déjà un accord avec Milan Skriniar, Manuel Ugarte et Marco Asensio, des arrivées qui devraient être officialisées bientôt. Il serait aussi proche de s’offrir les services du milieu offensif de Majorque, Kang-In Lee. Mais un autre joueur serait en approche. Annoncé il y a quelques jours, la signature de Cher Ndour chez les Rouge & Bleu se rapproche.

A voir aussi : Rui Costa confirme le départ de Cher Ndour du Benfica

En fin de contrat avec Benfica, le jeune milieu de terrain italien (18 ans) ne prolongera pas et est donc libre de tout contrat. Son président, Rui Costa, a expliqué avoir tout fait pour le convaincre de rester mais que ce dernier se dirigeait vers un autre club, sans le citer. Ce lundi matin, A Bola fait un point sur ce dossier. Cher Ndour serait proche de s’engager pour les cinq prochaines saisons avec le PSG. Le club de la capitale aurait intensifié les négociations ces derniers jours et aurait quasiment bouclé l’arrivée libre du milieu de terrain. Dans ce dossier, le PSG n’était pas seul puisque Manchester City, Manchester United, la Juventus Turin ou le Bayern Munich s’intéressaient aussi à lui. De son côté, Fabrizio Romano confirme que ce dossier n’est plus qu’une question de temps. Les derniers détails doivent être réglés rapidement.

Cher Ndour to PSG, matter of time. Just final details to be fixed soon. Deal is in place as revealed last week. 🔴🔵⤵️ https://t.co/JH6MEqaUDO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2023