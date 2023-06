[MAJ] Le PSG proche de s’attacher les services de Kang-In Lee ?

Le PSG est actif en ce début de mercato. Trois joueurs, Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte, devraient bientôt être officialisés, alors qu’une quatrième recrue serait en approche.

Après sa saison décevante malgré le 11e titre de champion de France qui lui permet d’être le recordman en Ligue 1, le PSG souhaite se renforcer lors du mercato estival afin d’être compétitif dans toutes les compétitions lors de l’exercice 2023-2024. Trois joueurs sont assurés d’arriver, Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte. Mais le club de la capitale ne compte pas s’arrêter-là et compte frapper un grand coup afin également de convaincre Kylian Mbappé de prolonger l’aventure à Paris. Pour cela, il vise Bernardo Silva, Ilkay Gündogan ou bien encore Victor Osimhen. Les dirigeants parisiens cherchent aussi des jeunes joueurs à fort potentiel et seraient proches de s’offrir une quatrième recrue en ce début de mercato.

Le PSG n’était pas seul sur le dossier

Selon les informations de Relevo, le PSG s’intéresserait à l’une des révélations de la Liga, Kang-In Lee. Le milieu offensif sud-coréen de Majorque (22 ans) est suivi depuis plusieurs mois par le club de la capitale et il aurait accéléré dans ce dossier récemment assure Matteo Moretto. Selon le journaliste, les négociations entre le club de la capitale et Majorque sont bien avancées et les deux équipes espèrent conclure rapidement ce dossier. « Le deal entre le PSG et le joueur existe déjà, les deux clubs finalisent la signature en discutant des bonus. » L’Atlético de Madrid était aussi intéressé et ceux depuis le mois de janvier. Il y a eu des discussions entre les deux clubs espagnols mais ils ont cessé les discussions ce week-end, ne trouvant pas d’accord. Aston Villa, Burnley, Wolverhampton et Manchester United, qui n’a pas vraiment approfondi le dossier, étaient aussi sur les rangs pour Kang-In Lee. Il devrait donc rejoindre le PSG. « Il existe de nombreuses options pour que l’accord soit conclut dans les prochains jours« , conclut Relevo.

Une offre de 15M€ pour Kang-In Lee

[MAJ] Une information confirmée par Foot Mercato. Le PSG a bien devancé les nombreux clubs intéressés par Kang-In Lee pour s’attacher ses services. Alors qu’il était encore sous contrat jusqu’en 2025 avec Majorque, le club parisien a formulé une offre de 15M€ pour dépasser la concurrence, notamment de l’Atlético de Madrid qui avait offert 12M€. « Une proposition en passe d’être acceptée par la direction du club insulaire. » De son côté, le joueur est déjà d’accord sur un contrat avec le PSG. Cependant, les négociations ne sont pas totalement bouclées mais bien avancées. Auteur de 6 buts et 6 passes décisives en Liga, Kang-In Lee peut être perçu comme un beau renfort pour le PSG, qui est dans l’obligation de reconstruire son secteur offensif après le départ de Lionel Messi, le dossier Kylian Mbappé et les envies d’ailleurs de Neymar Jr.

🚨 BREAKING : Négociations AVANCÉES entre le PSG et Majorque pour Kang-In Lee Les 2 parties espèrent bientôt trouver un accord ⏳🇰🇷 [@MatteMoretto] pic.twitter.com/EFoIdQLxUS — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 13, 2023