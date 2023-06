Le PSG proche d’un accord avec Julian Nagelsmann

Après une longue et pénible première saison au PSG, Christophe Galtier devrait plier bagage. En effet, le technicien français ne devrait pas faire plus d’une saison sur le banc parisien. En ce sens, les dirigeants du club de la capitale s’activent afin de lui trouver un remplaçant, et les discussions avec Julian Nagelsmann semblent être on ne peut plus positives.

Dans le fond de jeu, les résultats et l’extra-sportif, la première saison de Christophe Galtier, qui devrait donc être la seule, n’a pas été de tout repos. Malgré un titre de champion de France acquis en étant leader de la première à la dernière journée, performance inédite dans l’histoire du football français, l’ancien coach de l’OGC Nice ne devrait pas s’éterniser sous les cieux parisiens. En préparation de la saison 2023/2024, les dirigeants du Paris Saint-Germain espèrent boucler l’arrivée d’un nouvel entraîneur au plus vite, afin d’avancer ses pions sur le marché des transferts et avoir un effectif complet ou quasi complet à disposition le plus tôt possible et partir en tournée au Japon l’esprit un peu plus tranquille. Selon les dernières informations du journal Le Parisien, les échanges ont eu lieu ce mardi entre un représentant de Julian Nagelsmann et Luis Campos. L’objet de ces échanges était d’aborder les envies du coach allemand, le futur effectif parisien, et son projet de jeu.

Si les échanges ont eu lieu, ces derniers semblent avoir été positifs. En effet, selon le journaliste italien Gianluca DiMarzio, les positions entre Julian Nagelsmann et le PSG se sont fortement rapprochées ces dernières heures, et devraient mener à un accord définitif. L’ancien entraîneur du Bayern Munich se positionne davantage en pole position dans la course au banc du Paris Saint-Germain. Pour sa première expérience à l’étranger, à 35 ans, le technicien allemand pourrait donc atterrir sous les cieux parisien dans les prochains jours.