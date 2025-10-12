Le PSG profite de la trêve pour remettre ses blessés sur pied

En ce début de saison 2025-2026, le PSG n’a pas été épargné par les blessures. Le club de la capitale profite de cette trêve pour ses blessés sur pied pour les futures échéances.

La saison dernière, le PSG avait réussi à être épargné par les blessures malgré un très long exercice. Pour cette saison 2025-2026, qui a commencé un mois seulement après la précédente, plusieurs joueurs du club de la capitale se sont blessés, apportant des durées d’indisponibilité plus ou moins longues. Lors de cette trêve internationale, les champions d’Europe soignent leurs blessés de longue date afin qu’ils puissent être prêts pour les échéances importantes qui arrivent.

Marquinhos trop court pour Strasbourg ?

Victime d’une douleur au quadriceps gauche sur la dernière action du Classico au Vélodrome, Marquinhos aura eu une plage de repos d’un peu plus de trois semaines de convalescence lorsque les internationaux reviendront au Campus PSG. Rien ne permet, pour l’heure, d’assurer qu’il sera à ce moment-là apte au service, tout comme Ousmane Dembélé, indique Le Parisien. « Après avoir effectué la première partie de sa convalescence dans la capitale, il s’est envolé la semaine dernière à Doha pour y poursuivre sa rééducation. Les quelques jours passés dans les murs de la clinique Aspetar, lui ont permis de poursuivre sa réathlétisation et de passer un éventail d’examens médicaux rassurants quant à son état de santé. De retour ce lundi en France, Dembélé retrouve de bonnes sensations », avance le quotidien francilien.

De nombreux retours contre Strasbourg ?

Au PSG, on se félicite de la récupération du joueur que les plus optimistes pensent capable de faire son retour à la compétition un poil plus tôt que prévu, juste après la trêve internationale. Le cas Dembélé étant, en raison de son statut, son passif et ses récentes sollicitations, à part, les plus prudents n’évoquent, pour l’heure, aucune date précise, arguant qu’aucun risque ne sera pris en ce qui le concerne, explique Le Parisien. Touché au mollet avec l’équipe de France en septembre, Désiré Doué devait faire son retour avec le PSG contre Lille. Mais son retour a été décalé, le joueur étant alors encore un peu court dans sa préparation. Remis de sa blessure, cette trêve internationale devrait lui permettre de peaufiner sa condition et de prétendre à un retour dans le groupe pour la réception de Strasbourg vendredi prochain, lance le quotidien francilien. Remis à la disposition du PSG, Bradley Barcola dispose d’un programme individualisé de soins et de remise en forme. Pour lui, rien n’assure encore qu’il sera opérationnel, vendredi prochain, son état de fatigue musculaire imposant de ne pas tirer davantage sur la corde. « Sur le papier, les cas de João Neves et Senny Mayulu, eux aussi fragilisés par la répétition des matchs et des déplacements, sont sensiblement comparables. Le Portugais et le Titi parisien, respectivement libérés par la Seleção et l’équipe de France espoirs, devraient être en mesure de suffisamment recharger les accus pour répondre présent la semaine prochaine pour le championnat. » Enfin, pour Fabian Ruiz, Luis Enrique, espère que cette plage de repos lui permettra de compter sur son milieu de terrain à la reprise.