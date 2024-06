Le PSG prolonge l’une de ses pépites, Roméo Garnier

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Le club de la capitale essaye de conserver ses meilleurs titis. C’est le cas avec Roméo Garnier.

La formation du PSG est une formation reconnue. Chaque saison, plusieurs titis frappent à la porte de l’équipe première. Si certains arrivent à se faire une place au sein de l’effectif professionnel (Zaïre-Emery, Mayulu, Zague, Ethan Mbappé…), d’autres quittent leur club formateur afin de lancer leur carrière ailleurs. Si le PSG essaye de conserver un maximum de ses titis, pour certains, le manque de visibilité sur un temps de jeu avec les professionnels les pousse à quitter le PSG.

Très performant avec les U15 du PSG

Ce ne sera pas le cas de Roméo Garnier. Né en 2009, l’attaquant brille avec les U15 du PSG. En effet, le joueur de 15 ans a marqué 53 buts en U15 R2 et 29 buts avec les U15 de la préformation. Courtisé par le Borussia Dortmund, il a prolongé son contrat d’un an avec le PSG, comme l’indique Fabrizio Romano. Roméo Garnier est désormais lié avec son club formateur jusqu’en juin 2025. La prolongation de contrat a été scellée hier, indique le spécialiste du mercato. Il ne manque plus que l’officialisation.