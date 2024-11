Le PSG prolonge son partenariat avec Aspetar

Dans un communiqué, le PSG a annoncé une prolongation de deux saisons supplémentaires avec son partenaire médical, Aspetar.

L’histoire commune entre le PSG et Aspetar se poursuit. Ce lundi, le club de la capitale a annoncé, via un communiqué, la prolongation de deux saisons supplémentaire avec l’hôpital de chirurgie orthopédique et de médecine du sport Aspetar. « Forts d’une collaboration de plus d’une décennie, les deux partenaires réaffirment leur engagement en faveur de l’excellence des soins et du bien-être des athlètes. » Les joueurs du PSG pourront ainsi continuer à bénéficier des évaluations médicales et des soins personnalisés prodigués par les experts d’Aspetar, référence mondiale en médecine sportive. « En renforçant leur collaboration, le Paris Saint-Germain et Aspetar souhaitent développer et promouvoir un environnement propice à la santé et aux performances de haut niveau. Les deux parties visent également à développer une culture d’innovation et de réussite en dehors des terrains. »

Aspetar est reconnu mondialement dans le domaine de la médecine du sport. Il a été accrédité par le Comité International Olympique en tant que « Centre de recherche sur la prévention des blessures et la protection de la santé des athlètes ». La clinique, basée à Doha, a également été désignée « Centre d’excellence médicale de la FIFA. » Sur le site officiel du club, la directrice des Partenariats du Paris Saint-Germain, Nicola Ibbetson, s’est exprimé sur cette prolongation : « Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec Aspetar, une institution qui partage nos valeurs d’excellence et d’innovation. Depuis plus de dix ans, nous collaborons pour garantir à nos athlètes le plus haut niveau de soins, et nous avons hâte de poursuivre ce travail important ensemble. »