Le PSG prolonge son partenariat avec Qatar Airways

Dans un communiqué officiel, le PSG a annoncé la prolongation de son partenariat avec Qatar Airways. Un nouveau bail qui s’étend jusqu’en 2028.

Le PSG prolonge son contrat avec un partenaire de longue date. Ce lundi matin, le club de la capitale a officialisé le nouveau contrat jusqu’en 2028 avec Qatar Airways, élue meilleure compagnie aérienne du monde par Skytrax en 2024. Ce nouveau bail « vient renforcer un partenariat de longue date entre Qatar Airways et le Club, fondé sur des valeurs communes d’excellence, d’ambition et d’innovation. »

Ce partenariat s’élargira au sein du groupe Qatar Airways, intégrant Qatar Duty Free et l’aéroport international Hamad. Le logo de Qatar Airways continuera d’être fièrement affiché sur les maillots du Paris Saint-Germain, ainsi que sur les tenues d’entraînement et d’échauffement pour toutes les compétitions, notamment la Ligue 1, et les compétitions de l’UEFA, précise le PSG dans son communiqué. Via le site internet du club, le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, a exprimé sa fierté après cette prolongation : « Nous sommes fiers de prolonger notre partenariat avec Qatar Airways, la meilleure compagnie aérienne au monde, jusqu’en 2028. Cette collaboration exceptionnelle repose sur des valeurs partagées d’excellence, de créativité et d’innovation, comme en témoigne la conférence de presse inédite organisée à bord d’un vol Qatar Airways pour lancer l’année 2025. Ensemble, nous continuerons à bâtir des projets ambitieux et à marquer l’Histoire dans les années à venir. »

Après avoir marqué l’histoire en organisant sa première conférence de presse depuis les airs début janvier 2025, le PSG continuera de proposer ce genre d’initiative pour ses fans à travers le monde. « Cette collaboration continuera de proposer des campagnes globales innovantes et des opportunités visant à engager les supporters du Paris Saint-Germain à travers le monde. Grâce au service primé de Qatar Airways et à l’influence croissante du club parisien sur la scène internationale, cette collaboration atteindra de nouveaux sommets dans les années à venir », conclut le champion de France dans son communiqué.