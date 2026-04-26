Le PSG qualifié pour la finale de la Coupe Gambardella

Ce dimanche après-midi, l’équipe U18 du PSG affrontait Nantes en demi-finale de la Coupe Gambardella. Dans un match riche en buts, les Parisiens se sont qualifiés pour la finale (2-3).

L’équipe U18 du PSG se déplaçait à Nantes ce dimanche après-midi dans le cadre de la demi-finale de la Coupe Gambardella. Le PSG va rapidement être mené au score (1-0, 3e). Malgré ce but rapide, les Parisiens ne vont pas paniquer et réussir à rapidement égaliser. Sur un centre à ras de terre venu de la gauche d’Adam Ayari, Pierre Mounguengue prend le dessus sur son défenseur et propulse le ballon au fond des filets (1-1, 11e). Un but qui va donner de la confiance aux titis, le buteur étant proche de s’offrir un doublé à deux reprises (16e, 17e). Il faudra finalement attendre la 18e minute pour voir le PSG prendre l’avantage pour la première fois du match grâce à Mathis Jangeal. Trouvé à l’entrée de la surface adverse, il trompe le gardien nantais avec une frappe au premier poteau (1-2, 18e). Avec ce nouveau but, les Parisiens continuent de pousser mais n’arrivent pas à marquer le troisième but. Ce sont même les locaux qui vont finalement égaliser avec un but contre son camp d’Emmanuel Mbemba (2-2, 45e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de parité.

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Une victoire arrachée dans les dernières minutes

En seconde période, les deux équipes se procurent plusieurs situations sans pour autant réussir à marquer, Arthur Vignaut réalisant une très belle parade pour éviter au PSG d’être de nouveau mené par le FC Nantes (58e). Alors que l’on se dirige vers la fin du match, le PSG va se rapprocher de la qualification pour la finale de la Coupe Gambardella. Trouvé sur le côté droit de la surface nantaise, Toumani Diagouraga tentait sa chance dans un angle fermé pour tromper le gardien nantais avec l’aide du poteau (2-3, 87e). Nantes va même terminer le match à dix. Les titis parisiens s’imposent (2-3) donc et rejoignent Montpellier en finale de la Coupe Gambardella. Ce sera leur première finale dans la compétition depuis 1998 et le PSG aimera inscrire ce trophée à son palmarès pour la deuxième fois après 1991. La finale contre les Montpelliérains se jouera le 22 mai prochain sur la pelouse du Stade de France avant la finale de Coupe de France qui opposera Lens à Nice.