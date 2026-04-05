Le PSG qualifié pour le dernier carré de la Coupe Gambardella

Ce dimanche après-midi, l’équipe U18 du PSG se déplaçait à Caen en quart de finale de la Coupe Gambardella. Et les Parisiens n’ont pas tremblé contre les Caennais.

Le PSG est en quête de sa deuxième victoire en Coupe Gambardella après sa victoire dans la Coupe de France des jeunes en 1991. Qualifiée pour les quarts de finale de la compétition, l’équipe U18 du PSG se déplaçait à Caen ce dimanche après-midi pour tenter de se qualifier pour les demi-finales. Les titis vont rapidement ouvrir le score par l’intermédiaire de Pierre Mounguengue sur un service de Mathis Jangeal (0-1, 6e). Meilleur buteur de l’équipe, Pierre Mounguengue a failli marquer un but d’anthologie quelques minutes après son ouverture du score. Voyant le gardien avancé, il a tenté un lob du milieu de terrain mais sa tentative a échoué sur la barre (9e). Ce n’est que partie remise pour le PSG, qui va s’offrir un deuxième but avec un lob à quarante mètres de Mathis Jangeal, qui a terminé dans le but caennais (0-2, 11e). Dans un premier quart d’heure totalement dominé par le PSG, Adam Ayari va trouver le poteau (15e). Les Caennais n’ont pas cédé et vont réussir à réduire l’écart grâce à une réalisation de Lebrèche Matete Mendy (1-2, 32e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur cette légère avance parisienne.

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Pierre Mounguengue s’offre un doublé

Il ne faudra pas attendre longtemps en seconde période pour voir le PSG reprendre un peu le large. Sur un corner, Emmanuel Mbemba a placé sa tête et envoyé le ballon au fond des filets juste après le retour des vestiaires (1-3, 47e). Pierre Mounguengue va ensuite enfoncer Caen avec une splendide retournée acrobatique pour s’offrir un doublé et la qualification au PSG (1-4, 52e). La fin de match est plus calme et les titis parisiens gèrent ce beau succès qui leur permet de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe Gambardella. Ils affronteront Nantes à ce stade de la compétition, qui a battu Troyes (2-0), le 26 avril prochain.