Ce samedi soir (20h45 sur beIN SPORTS 1), le PSG affrontait l’US Orléans en 16es de finale de Coupe de France et a réussi son objectif : Poursuivre l’aventure dans la compétition.

Avec un seul match par semaine lors de ce mois de janvier, le PSG ne voulait pas se manquer en Coupe de France. Et pour accéder au prochain tour, les Rouge & Bleu devaient venir à bout de l’équipe de National, l’US Orléans. On ne va pas se mentir, cette rencontre aura été extrêmement soporifique avec une première mi-temps particulièrement moyenne. Kylian Mbappé aura été (comme souvent) décisif dans cette rencontre grâce à un doublé et une passe décisive pour Gonçalo Ramos. Dans les dix dernières minutes, l’US Orleans aura réussi à réduire la marque grâce à un but de Saint-Ruf sur corner (sans surprise). Mais l’événement sera la première réalisation du titi Senny Mayulu en fin de rencontre, qui aura réalisé un très beau piquet. Score final, 4-1 et direction les huitièmes de finale de la Coupe de France pour le Paris Saint-Germain !

Feuille de match US Orléans / PSG

16es de finale de Coupe de France – Stade : Stade de la Source – Horaire : 20h45 – Diffuseur : beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : Marc Bollengier – Arbitres assistants : Thomas Luczynski et Bastien Courbet – Quatrième arbitre : Rémy Landri.

Le XI de l’US Orléans : Matimbou – Solvet, Saint-Ruf (c), Jean-Pierre – Halby-Touré, Goujon, Bretelle, Agounon – Ponti – Dabasse, Fortuné. Remplaçants : Viot, Akassou, Camara, Soumaré, Niakaté, Berthier, Santini, Vula, Thérésin.

Le XI du PSG : Navas – Marquinhos (c), Danilo, Beraldo – Soler, Vitinha, Ruiz – Asensio, Ramos, K.Mbappé, Kol Remplaçants : Tenas, L.Hernandez, Zague, Ndour, E.Mbappé, Zaïre-Emery, Mayulu, Barcola, Dembélé

: Navas – Marquinhos (c), Danilo, Beraldo – Soler, Vitinha, Ruiz – Asensio, Ramos, K.Mbappé, Kol

