À un peu plus de 48 heures du Classique face à l’OM (6ème journée de Ligue 1), le groupe du PSG était quasiment au complet à l’entraînement du jour. Forcément une très bonne nouvelle pour Luis Enrique.

Le PSG a su relever la barre ce mardi après la déconvenue face à l’OGC Nice (2-3, 5e journée de Ligue 1). Vitinha et ses partenaires ont, en effet, rendu une copie très solide devant le Borussia Dortmund avec un succès net et sans bavure de 2-0 à la clé. Désormais, c’est l’Olympique de Marseille qui se présente comme la future grosse échéance rouge et bleu. Dans cette optique, le groupe parisien convoqué par Luis Enrique devrait être pratiquement au complet ce dimanche, nous indique Le Parisien.

À voir aussi : Thiago Silva a reçu un cadeau de la part du PSG pour son anniversaire

Presnel Kimpembe a retouché le ballon

Alors qu’il est sorti après une gêne musculaire face aux Borussens, Lucas Hernandez était bien présent sur la pelouse du Campus PSG ce vendredi. Une information communiquée au préalable par le bien informé @Djaameel_ sur X. Pour le reste, tout le monde, ou presque, était sur le pont devant les yeux de Nasser Al-Khelaïfi, présent pour l’occasion. Presnel Kimpembe, opéré du tendon d’Achille en février dernier, a notamment pu retoucher la sphère. Une grande étape pour le titi parisien qui vise un retour à la compétition courant octobre. Pour sa part, Marco Asensio poursuit son protocole de retour. Nuno Mendes, lui,, victime d’un petit virus, continue de se faire désirer.

🚨 Le 11 probable du PSG pour affronter l’OM ce dimanche selon @le_Parisien_PSG .



Un doute existe à la pointe de l’attaque entre Kolo Muani et Gonçalo Ramos.



Pour le reste, cela devrait être du "Classique" 🔥 pic.twitter.com/nTr4W8I7jZ — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 22, 2023

Le Parisien indique, en outre, que peu de changements devraient advenir, voire pas du tout, face à l’Olympique de Marseille. La seule petite incertitude concerne le poste d’avant-centre où Randal Kolo Muani est en balance avec Gonçalo Ramos.

Le XI probable du PSG selon LP : Donnarumma – Hakimi, Skriniar, Marquinhos (c.), Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Kolo Muani (ou Ramos), Mbappé