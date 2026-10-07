Le PSG rassure la fille de l’architecte du Parc des Princes

Le PSG veut devenir propriétaire de son stade. Il y a une possibilité qu’il achète le Parc des Princes. Sur cette possibilité, le club de la capitale a tenu à rassurer Sophie Taillibert, fille de l’architecte du Parc.

Le PSG compte devenir propriétaire de son stade. Dans cette optique, deux solutions s’offrent à lui. La première, racheter le Parc des Princes. La seconde, construire son propre stade. Pour cette deuxième solution, le club de la capitale a choisi deux villes, Poissy, où il possède déjà son centre d’entraînement, et Massy. Pour le Parc, le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, est favorable à la vente. Il veut tout faire pour conserver le PSG dans son enceinte historique. Si jamais ils rachetaient le Parc des Princes, les doubles champions d’Europe aimeraient l’agrandir pour atteindre au moins 70 000 places. Un projet qui ne plaît pas à Sophie Taillibert, fille de l’architecte du Parc des Princes.

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« À ce stade, il n’existe pas de projet architectural arrêté »

Cette dernière a expliqué s’opposer au projet d’agrandissement du Parc des Princes qui lui a été présenté par les dirigeants du PSG. Elle estime qu’en démantelant la toiture, l’enceinte perd son identité. Elle souhaite que le PSG reste au Parc mais demande que les dirigeants prennent le temps d’explorer d’autres pistes beaucoup plus respectueuses de l’œuvre de son père, indique Le Parisien. Sa prise de parole a été lue avec beaucoup d’attention par les différentes parties impliquées dans le projet. Car le (futur) propriétaire, s’il souhaite engager des travaux, doit absolument obtenir son accord s’il ne veut pas prendre le risque de se retrouver au tribunal et voir le début des travaux bloqués pendant, au minimum, 18 mois, avance le quotidien francilien. Du côté du siège du PSG, on assure entendre « les interrogations exprimées par Sophie Taillibert et aussi son attachement au maintien du Paris Saint-Germain au Parc des Princes ». On rappelle qu’à ce stade, « il n’existe pas de projet architectural arrêté » et on souligne que « la volonté du Club est de poursuivre le dialogue constructif engagé avec Sophie Taillibert ». L’architecture du stade de la Porte de Saint-Cloud est un aspect important du projet. « S’agissant du Parc des Princes, l’enjeu est notamment de déterminer dans quelles conditions le stade pourrait évoluer afin de répondre au besoin d’agrandissement du Club, tout en intégrant son identité à laquelle le Club est attaché. Cela constitue un véritable défi architectural, patrimonial et technique », conclut Le Parisien.

















