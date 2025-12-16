Le PSG réagi au verdict du conseil des Prud’hommes dans son conflit face à Kylian Mbappé

Ce mardi 16 décembre, le conseil des Prud’hommes a rendu son verdict dans l’affaire opposant le PSG à Kylian Mbappé. Le club de la capitale a officiellement réagi à sa condamnation.

Après de longs mois de spéculations, d’attente, d’informations et d’audiences, quatre juges du conseil des Prud’hommes ont rendu leur verdict ce mardi 16 décembre dans l’affaire opposant le PSG à Kylian Mbappé. Ainsi, le club de la capitale a été condamné à verser 61M€ au meilleur buteur de son histoire. Si les réactions des représentants du joueur du Real Madrid n’ont pas tardé, le Paris Saint-Germain ne s’est pas exprimé à la sortie de l’audience, mais a réagi par le biais d’un communiqué officiel : « Le Paris Saint-Germain prend acte du jugement prononcé par le Conseil des Prud’hommes de Paris, qu’il exécutera, tout en se réservant le droit de faire appel. Le Paris Saint-Germain a toujours agi de bonne foi et avec intégrité, et continuera à le faire. Le Club se tourne désormais vers l’avenir, fondé sur l’unité et la réussite collective, et souhaite au joueur le meilleur pour la suite de sa carrière« .