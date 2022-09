Hier soir, le match entre Nice et Cologne en Europa Conférence League a été retardé en raison d’affrontement ultra-violent entre ultras allemands et niçois mais également avec les stadiers. Deux supporters sont gravement blessés, dont un qui a fait une chute de cinq mètres. RMC Sport indiquait que les deux supporters gravement touchés appartenaient au groupe Supras Auteuil, dissous depuis le 29 avril 2010 et qui ne sont plus considérés comme supporters du PSG. Après ces graves incidents, le club de la capitale a décidé de communiquer à ce sujet.

Le communiqué du PSG

« Le PSG condamne avec la plus grande fermeté les violences commises à l’occasion de la rencontre entre l’OGC Nice et le FC Cologne.

Depuis plus d’une dizaine d’années, le Paris Saint-Germain est l’un des clubs les plus engagés pour éradiquer la violence dans les stades de football.

Le club tient à préciser que le groupe Supras Auteuil a été dissous par un décret du 29 avril 2010, ne sont pas reconnus comme supporters du Paris Saint-Germain et sont interdits d’accès au Parc des Princes.

Le club rappelle qu’il reconnait uniquement les organisations de supporters signataires de la convention des droits et devoirs du supporter, avec lesquelles il échange toute l’année pour garantir des conditions de sécurité optimales dans son enceinte et à l’occasion des déplacements de l’équipe première.

Le club étudie les suites à donner aux atteintes portées à sa réputation par les agissements de ces derniers.«