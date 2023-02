Le PSG commence son mois de février intense. Et avant les grosses affiches dans les jours à venir, le club de la capitale devait faire le job à Montpellier ce mercredi soir.

Le PSG se devait de réagir après un match insipide contre le Stade de Reims au Parc des Princes (1-1). La première mi-temps de cette rencontre ressemble à un cauchemar. Dès la 9e minute Sergio Ramos obtient un pénalty que va tirer une première fois Mbappé (oui ça a son importance) mais le loupe… avant de le tirer une nouvelle fois… et de le manquer encore !! Quelques minutes plus tard, l’international français va se blesser derrière la cuisse, suivi de près par Sergio Ramos suite à une douleur à l’adducteur gauche. En deuxième mi-temps, Fabian Ruiz ouvrira la marque… mais entre temps les Rouge & Bleu se seront vu refusés 2 buts ! L’Espagnol délivrera quelques minutes plus tard une merveille de passe décisive pour Leo Messi. En toute fin de match, Mavididi réduit le score après une bourde de Bernat… Mais Warren Zaire-Emery inscrira un super but pour donner la victoire aux siens ! Quelle différence entre les deux périodes et ça fait plaisir… en attendant d’en savoir davantage sur les blessures.

La feuille de match

21e journée de Ligue 1 – Stade : Stade de la Mosson – Horaire : 21h – Diffuseur : Canal Plus Sport 360 – Arbitre : Jérémie Pignard — Assistants : Bastien Courbet et Alexandre Coniglio – Quatrième arbitre : Ali Djedid – VAR : Wilfried Bien et Elodie Coppola

XI de Montpellier : Lecomte – Sacko, Kouyaté, Jullien, Estève, Maouassa – Savanier (c), Chotard, Leroy – Germain, Mavididi. Banc : Kamara, Tchato, Halhal, Sakho, Ferri, Fayad, Gueguin, Nordin, Faye.

: Lecomte – Sacko, Kouyaté, Jullien, Estève, Maouassa – Savanier (c), Chotard, Leroy – Germain, Mavididi. XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Ramos, Nuno Mendes – Ruiz, Danilo, Vitinha – Soler – Messi, Mbappé. Banc : Rico, Pembélé, Bernat, Bitshiabu, Sanches, Zaïre-Emery, Gharbi, Housni, Ekitike.

