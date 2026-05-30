Le PSG réalise le back to back, Canal Supporters vous repropose une collection historique

Ce samedi après-midi, le PSG s’est imposé au bout du bout contre Arsenal en finale de la Ligue des champions. Les Parisiens réalisent le back-to-back. Canal Supporters fête ce moment historique avec une nouvelle collection.

Après être entré dans l’histoire la saison dernière en s’offrant sa première Ligue des champions en dominant l’Inter Milan (5-0), le PSG est entré dans la légende ce samedi après-midi en s’offrant Arsenal pour sa deuxième Ligue des champions de suite. Après notre collection European Tour 2025, qui célébrait la première Ligue des champions du PSG, Canal Supporters revient avec une édition encore plus ambitieuse pour fêter un exploit historique : le Back to Back Tour 2026.

Inspirée de l’univers des tournées musicales, cette collection retrace le parcours européen du PSG à travers les villes, les dates et les adversaires qui ont marqué cette nouvelle campagne légendaire. ✨ Et en exclusivité : Back-to-Back Champions 2 ⭐25 – 2 ⭐26. « Une fois, on marque l’histoire. Deux fois, on rentre dans la légende. »

Pour célébrer le Back-to-Back historique du PSG 🏆🏆, Canal Supporters dévoile un deuxième modèle exclusif mettant à l’honneur les années 2025 et 2026, symbolisées par ⭐⭐ deux étoiles. Un t-shirt créé pour immortaliser ce doublé européen légendaire et rendre hommage à une équipe entrée dans l’histoire du football.

👕 Deux modèles exclusifs :

Back to Back Tour 2026 : le retour de notre design iconique revisité.

Back to Back Stars 2025-2026 : une création inédite célébrant les deux sacres européens consécutifs ⭐⭐

Disponibles en blanc ou en noir.

⸻

📅 Dates de vente

Du 30 mai au 5 juin 2026 inclus.

📦 Expédition

À partir du 10 juin 2026 :

Livraison à domicile

Point relais

Retrait dans les locaux de Canal Supporters

⸻

🎁 Une surprise à gagner

Parmi toutes les commandes, l’une d’elles remportera le tout nouveau maillot domicile du PSG 2026-2027. Le maillot sera directement glissé dans la commande du gagnant.

⸻

🏆 Deux Ligues des champions. ⭐ Deux étoiles.

👕 Deux Tshirts exclusifs Canal Supporters