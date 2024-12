Le PSG réédite le maillot domicile de la saison 2001-2002

Depuis plusieurs saisons, le PSG réédite régulièrement des maillots iconiques de son histoire. Ce jeudi, le club de la capitale a dévoilé la réédition de son maillot domicile de la saison 2001-2002.

Né en 1970, le PSG a une histoire riche. Et il compte aussi de très nombreux maillots collector. Depuis plusieurs années, il a décidé de rééditer certaines de ses tuniques iconiques. Il y a quelques semaines, le club de la capitale avait ressorti le maillot de la saison 2006/2007, inspiré par Louis Vuitton, avec le flocage Pedro Miguel Pauleta. Ce jeudi, le club de la capitale a dévoilé un nouveau maillot vintage à la vente.

Le maillot de la première saison de Ronaldinho au PSG

Il s’agit du domicile de la saison 2001-2002, la première sous le maillot du PSG de Ronaldinho. Ce dernier, comme pour les autres, n’abordera pas le logo Nike et pourra être acheté avec ou sans le flocage Ronaldinho et son premier numéro, le 21. Les maillots sont disponibles dès ce jeudi sur la boutique en ligne du club de la capitale, mais également dans les boutiques physiques des Rouge & Bleu sur les Champs-Élysées et au stade Jean-Bouin en face du Parc des Princes.