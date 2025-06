Le PSG réédite un nouveau maillot marquant de son histoire

Depuis plusieurs années, le PSG a décidé de rééditer certains de ses maillots iconiques de son histoire. Ce jeudi, le PSG a décidé de remettre au gout du jour son maillot rouge de 1975.

Créé en 1970, le PSG va fêter ses 55 ans cet été. En 54 ans d’existence, le PSG a porté de très nombreux maillots. Beaucoup sont devenus iconiques. Depuis plusieurs années, le club de la capitale a décidé de rééditer certains de ses maillots iconiques. Ce jeudi, il a dévoilé la nouvelle tunique qui a le droit à cette réédition. Il s’agit du maillot Hechter rouge avec une bande bleu foncé de l’année 1975 avec le fameux sponsor maillot RTL.

Un maillot imaginé par Daniel Hechter

« Véritable témoin de l’histoire du Club, ce maillot du Paris Saint-Germain incarne bien plus qu’un simple équipement sportif. Cette réédition, au style rétro et résolument tendance, célèbre la transmission, le lien unique entre les générations de supporters. Entre mémoire et modernité, elle invite à revivre l’émotion des débuts tout en affirmant l’identité du PSG d’aujourd’hui », explique le PSG dans son communiqué. Imaginé par Daniel Hechter, ce maillot rouge à large bande bleue centrale est devenu une référence intemporelle. Il incarne les premières heures du Club, les grandes émotions du Parc, et des rencontres mémorables, à commencer par le tout premier derby parisien face au Red Star, indique le club de la capitale. « Ce maillot mythique a été porté par des joueurs légendaires tels que François M’Pelé, Jean-Marc Pilorget, Jean-Pierre Tokoto ou Mustapha Dahleb, éternel numéro 11. À travers eux, c’est tout un pan de l’histoire du Paris Saint-Germain qui revit. Cette réédition rend hommage à leur talent, à leur passion, et à une génération de supporters qui a vu naître l’ambition du Club », conclut le PSG.