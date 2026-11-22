Avec les blessures de longue durée de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, le PSG pourrait envisager un renfort offensif lors du prochain mercato hivernal.

Le PSG va-t-il se montrer actif lors du mercato hivernal ? Si Luis Enrique pouvait encore s’appuyer sur son effectif actuel pour combler l’absence de Khvicha Kvaratskhelia, la grave blessure de Désiré Doué pourrait changer les plans de la direction parisienne à l’approche de la prochaine fenêtre des transferts.

Kroupi n’est pas une option

Si le coach parisien peut encore s’appuyer sur des joueurs tels que Maghnes Akliouche, Senny Mayulu, Mika Godts et Ferran Torres pour épauler Ousmane Dembélé, ces ressources seront-elles suffisantes pour atteindre les objectifs de la saison ? « C’est toute la réflexion qui anime actuellement les décideurs parisiens, partagés entre la volonté de faire confiance à leur effectif et la nécessité de ne pas compromettre la suite de la saison. Évidemment, Luis Campos regarde de près les opportunités », rapporte Le Parisien. Plusieurs joueurs pourraient répondre aux besoins de Luis Enrique, avec un profil déjà bien établi : un offensif polyvalent, capable de faire des différences dans les petits espaces, de provoquer et de prendre le dessus dans les situations de un contre un.

Le PSG cherche donc un joueur capable d’apporter de la mobilité. « Dans les listes déjà dressées, on trouve des éléments expérimentés ayant déjà remporté des titres mais aussi des jeunes prometteurs », précise le quotidien francilien sans mentionner de nom. En revanche, Eli Junior Kroupi (Bournemouth) et Paris Brunner (AS Monaco), deux joueurs récemment associés aux Rouge & Bleu, ne correspondent pas au profil recherché. Mais le double champion d’Europe ne compte pas céder à la précipitation, surtout dans une période où les meilleurs joueurs quittent rarement leur club en cours de saison. « Il faudra donc réunir plusieurs conditions : identifier un joueur correspondant aux besoins, convaincre son club de le laisser partir et s’entendre sur un prix raisonnable. La politique parisienne ne change pas, même dans ces circonstances : recruter, oui, mais sans se faire plumer », conclut Le Parisien.

Avec toi, Désiré. ❤️ https://t.co/QmOYHvlm3M — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 22, 2026