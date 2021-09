Pour son premier match de Ligue des champions de la saison, le PSG a déçu face au Club Bruges (1-1) mais a récolté un point de son déplacement en Belgique avant les réceptions de Manchester City (28 septembre) et du RB Leipzig (19 octobre). Vivement critiqués par de nombreux supporters et observateurs de football, les Rouge & Bleu « ne sont pas inquiets malgré leur contre-performance », rapporte RMC Sport. Même si les joueurs et le staff ont conscience des difficultés éprouvées sur la pelouse du Jan-Breydel Stadion, ils « refusent d’être alarmistes. »

En interne, on affirme que le club de la capitale « a besoin de temps pour se rôder » après un effectif qui a beaucoup évolué, notamment avec les recrues du dernier mercato, « et des formes physiques qui ne sont encore pas toutes identiques. » Comme répété par Mauricio Pochettino en conférence de presse, le staff parisien « reste persuadé que l’enchaînement des matchs va permettre aux joueurs de mieux se trouver. » Mais certains estiment également que les joueurs doivent faire davantage d’effort sans pour autant impacter l’efficacité offensive.