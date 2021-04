Le PSG “regarde de loin” Erling Haaland (L’E)

Dans le cadre des quarts de finale de l’UEFA Champions League, Manchester City affronte ce soir le Borussia Dortmund d’Erling Haaland, le buteur norvégien de 20 ans sous contrat jusqu’en 2024 qui attise les convoitises des cadors. Dont le PSG ? Le club francilien a “d’autres dossiers de première importance sur le feu”, remarque L’Equipe ce jour. En outre “entamer des discussions pour Haaland à visage découvert pourrait s’avérer contre-productif”. Les prolongations de contrat de Neymar et de Kylian Mbappé (sous contrat jusqu’en 2022), comme l’après-prêt (par Everton) de Moise Kean (21 ans), voire la piste Lionel Messi (33 ans), en fin de contrat en juin, passent d’abord pour Leonardo. D’autant plus qu’un déficit supérieur à 200M€ se profile pour le PSG en fin de saison et qu’on parle d’un transfert bien au-dessus des 100M€ pour Erling Haaland… “La seule possibilité de voir le PSG y aller cet été serait une vente d’Icardi (et encore, on serait loin du compte) ou de Mbappé (s’il refuse de prolonger et que le club lui ouvre la porte). Dans ce cas-là, oui, comme dans l’hypothèse où l’UEFA allégerait considérablement les contraintes du fair-play financier. Et il ne partirait pas forcément en retard sur les autres candidats en lice. Leonardo et Raiola se connaissant de longue date”, explique le journaliste José Barroso. “Habitués à travailler vite et bien, ils n’auraient pas besoin de grands discours pour savoir s’ils peuvent trouver un terrain d’entente.” Mais en ce mardi 6 avril, tout cela reste de l’ordre de l’hypothèse.