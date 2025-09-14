Le PSG remercie la Fédération espagnole pour la gestion de Fabian Ruiz

En conflit avec la FFF suite aux blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le PSG a aussi remercié la Fédération espagnole pour la gestion du cas Fabian Ruiz.

Cette trêve internationale de septembre a été marquée par les tensions entre la Fédération française de football (FFF) et le PSG. Et pour cause, durant cette coupure internationale, les Rouge & Bleu ont perdu sur blessure Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Pourtant, le staff médical parisien avait prévenu par courrier de l’état physique fragile des joueurs parisiens, suite à une préparation tronquée cet été. Et les blessures des deux offensifs, qui manqueront plusieurs semaines de compétition, ont contrarié le board parisien, qui a réclamé un nouveau protocole de coordination médico-sportive entre clubs et sélection nationale.

À lire aussi : L’UEFA va se pencher sur les relations entre clubs et sélections

« Votre professionnalisme, votre communication constante et vos soins apportés à Fabián sont profondément appréciés »

Et si le club parisien s’est montré critique envers la FFF, il a dans le même temps profité pour saluer une autre fédération. Diminué physiquement après le match face au TFC (3-6, le 30 août) juste avant la trêve internationale, Fabian Ruiz a été dispensé de rassemblement avec l’Espagne afin de soigner sa fatigue musculaire. Dans un courrier envoyé à la Fédération espagnole de football (RFEF) et signé par le président Nasser al-Khelaïfi, le PSG a salué ce geste, comme l’a dévoilé l’émission de la Cadena Cope, « Tiempo de Juego » : « Cher président, cher Rafael (Louzán, président de la RFEF). Au nom du Paris Saint-Germain, je souhaite vous exprimer ma sincère gratitude, ainsi qu’à la Fédération espagnole, pour l’excellente attention et considération accordées à notre joueur Fabián Ruiz lors de sa participation avec la sélection espagnole. Votre professionnalisme, votre communication constante et vos soins apportés à Fabián sont profondément appréciés. Nous sommes rassurés de savoir que notre joueur a été pris en charge de la meilleure manière possible pendant qu’il représentait l’Espagne. Cette collaboration entre le Paris Saint-Germain et la Fédération espagnole de football est un excellent exemple de l’importance du dialogue et de la coopération entre clubs et sélections nationales, toujours avec le bien-être des joueurs comme priorité absolue. »

💥 INFORMA @tjcope



🇫🇷 El presidente del @PSG_inside agradece a la @SEFutbol la « excelente atención brindada a nuestro jugador Fabián Ruiz »



🙏🏽 « Agradecemos la profesionalidad y la experiencia médica de la selección para que Fabián regresara a nuestro club durante el parón por… pic.twitter.com/tSWrulsSJ2 — Tiempo de Juego (@tjcope) September 13, 2025