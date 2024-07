Après avoir remporté le titre de champion U19 avec le PSG, Zoumana Camara a décidé de prendre une nouvelle direction dans sa jeune carrière d’entraîneur.

Il sera resté 17 ans au sein du PSG. Arrivé en 2007 comme joueur, Zoumana Camara aura connu plusieurs époques chez les Rouge & Bleu avant de mettre un terme à sa carrière à Paris en 2015. Dans la foulée, le jeune retraité avait occupé le rôle d’adjoint aux côtés de Laurent Blanc, Unaï Emery et Thomas Tuchel. Et depuis 2021, il occupait la fonction d’entraîneur des U19 des Rouge & Bleu.

En fin de contrat en juin, Zoumana Camara va vivre une nouvelle aventure en tant que coach après avoir réussi à soulever le titre de champion de France avec la catégorie U19. « C’est l’heure, je suis prêt à entraîner chez les professionnels. Je n’ai pas la prétention de dire en Ligue 1 ou à l’étranger mais je suis prêt à prendre un projet. Metz, Guingamp ? Ce sont deux projets qui m’intéressaient mais ça n’a pas abouti. J’ai eu d’autres offres que j’ai déclinées parce qu’elles ne me correspondaient pas. Là, je vais partir en vacances avec ma famille pour la première fois en août depuis seize ans », avait-il expliqué dans une interview à L’Equipe en fin de semaine dernière.

Et le PSG a tenu à rendre hommage à son ancien joueur, qui aura passé un total de 17 ans dans le club : « Tout au long de son parcours au Club, Papus a toujours incarné les valeurs d’excellence, d’engagement et d’esprit collectif qui sont chères à notre Club. Il a joué un rôle central dans le développement de nos jeunes talents, les menant notamment à deux finales consécutives du championnat de France U19 et à la victoire lors de la dernière édition, et a également été un modèle inspirant pour de nombreuses personnes au sein du Club au fil des années. Le Paris Saint-Germain lui souhaite le meilleur dans ses futurs projets », a déclaré le club parisien dans un communiqué.