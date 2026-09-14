Le PSG remonte au classement, le LOSC nouveau leader… Les résultats de la 4e journée de Ligue 1

Grâce à son premier succès de la saison en Ligue 1 sur la pelouse du Stade Brestois (1-0), le PSG remonte au classement à l’issue de cette 4e journée de championnat.

Le PSG n’avait pas le droit à l’erreur ce dimanche soir. Après deux matchs nuls et une défaite, le club parisien devait revenir de son déplacement à Brest avec les trois points. Si le contenu n’a pas convaincu, les Rouge & Bleu ont obtenu l’essentiel en décrochant leur première victoire en championnat. Grâce à ce court succès face aux Bretons, le champion de France fait un bond au classement. Il se retrouve désormais à la 8e place avant d’affronter l’Olympique de Marseille, dimanche prochain, dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1.

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Le PSG à cinq points du trio de tête

De son côté, le rival marseillais connaît une période très compliquée. En déplacement sur la pelouse du Stade Rennais, les Olympiens ont enchaîné une troisième défaite de rang avant de recevoir les Parisiens. Avec cette victoire, les Rennais grimpent à la troisième place, à égalité de points avec l’AS Monaco et le LOSC. L’ASM a obtenu le match nul face au RC Strasbourg (1-1) grâce à son buteur, Paris Brunner. De son côté, Lille est le nouveau leader du championnat après sa victoire face à Troyes (2-0). À noter que les trois premiers du classement ont déjà affronté les Rouge & Bleu cette saison.

Parmi les autres résultats marquants du week-end, le Paris FC et l’Olympique Lyonnais se sont quittés sur un match nul et vierge (0-0). Menés 2-0, le RC Lens et le Toulouse FC ont arraché le match nul face au Mans et au FC Lorient (2-2). Enfin, l’OGC Nice est la nouvelle lanterne rouge du championnat après sa défaite face à l’AJ Auxerre. La prochaine journée de Ligue 1 offrira quelques belles affiches. En plus du premier Classique de la saison, l’AS Monaco affrontera le RC Lens, tandis que le Stade Rennais défiera l’Olympique Lyonnais. De son côté, le Paris FC sera confronté au RC Strasbourg.

Les résultats de la 4e journée de Ligue 1

Stade Rennais / Olympique de Marseille (1-0)

RC Strasbourg / AS Monaco (1-1)

AJ Auxerre / OGC Nice (1-0)

Le Havre / Angers SCO (0-0)

FC Lorient / Toulouse FC (2-2)

Paris FC / Olympique Lyonnais (0-0)

LOSC / Troyes (2-0)

Le Mans / RC Lens (2-2)

Stade Brestois / Paris Saint-Germain (0-1)

Le classement de Ligue 1

LOSC – 10 pts (+5) AS Monaco – 10 pts (+4) Stade Rennais – 10 pts (+3) Olympique Lyonnais – 8 pts (+4) Paris FC – 8 pts (+4) RC Strasbourg – 7 pts (+1) Stade Brestois – 5 pts (+0) Paris Saint-Germain – 5 pts (+0) FC Lorient – 5 pts (+0) RC Lens – 4 pts (+1) Angers SCO – 4 pts (-1) Troyes – 4 pts (-5) Olympique de Marseille – 3 pts (+0) Le Mans – 3 pts (-1) AJ Auxerre – 3 pts (-6) Le Havre – 2 pts (-2) Toulouse FC – 2 pts (-3) OGC Nice – 2 pts (-4)

Le programme de la 5e journée de Ligue 1

Vendredi 18 septembre AS Monaco / RC Lens (20h45 sur Ligue 1+)

Samedi 19 septembre Paris FC / RC Strasbourg (17h15 sur Ligue 1+) Angers SCO / Troyes (20h45 sur Ligue 1+) Le Mans / FC Lorient (20h45 sur Ligue 1+) Olympique Lyonnais / Stade Rennais (20h45 sur Ligue 1+) Toulouse FC / Le Havre (20h45 sur Ligue 1+)

Dimanche 20 septembre AJ Auxerre / Stade Brestois (15h sur Ligue 1+) OGC Nice / LOSC (17h15 sur Ligue 1+) Olympique de Marseille / Paris Saint-Germain (20h45 sur Ligue 1+)



⚡️🦈 FERRAN TORRES FRAPPE D’ENTRÉE À BREST !



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