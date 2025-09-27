Le PSG remporte la meilleure action de la saison 

Lors de la cérémonie du Ballon d’Or, le PSG a été fortement récompensé. Il était également en compétition pour la meilleure action de la saison. Une récompense qu’il a obtenue.

La cérémonie du Ballon d’Or a été prolifique pour le PSG. Après sa saison XXL, Ousmane Dembélé a remporté la distinction individuelle suprême. De son côté, Luis Enrique a reçu le titre de meilleur entraîneur de l’année, alors que le PSG a été élu meilleur club de la saison. Gianluigi Donnarumma, qui a quitté les Rouge & Bleu cet été pour Manchester City, a lui remporté le Trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien de l’année. Durant cette cérémonie, le PSG était également nommé pour l’action de la saison. Un trophée qui était soumis aux votes des supporters.

A voir aussi : Dembélé : « C’est le Ballon d’Or de l’équipe »

Le troisième but de la finale de la Ligue des champions

Le PSG concourrait avec le troisième but lors de la finale de la Ligue des champions. Après une sortie de balle de Vitinha dans sa moitié de terrain, le numéro 17 du PSG a transmis le ballon à Ousmane Dembélé qui d’une subtile talonnade a lancé en profondeur Vitinha. L’international portugais avance avec le ballon et transmet le ballon à Désiré Doué qui trompe Yann Sommer du pied droit. Ces dernières heures, France Football a dévoilé le vainqueur de ce trophée. Et c’est bien cette action parisienne qui a été élue comme la meilleure de la saison.