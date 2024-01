Ce mercredi soir, le PSG affrontait le Toulouse FC, au Parc des Princes, à l’occasion du Trophée des Champions. Et les Parisiens ont remporté le 12e Trophée des Champions de leur histoire

Le PSG pouvait parfaitement entamer son année 2024. Ce mercredi, le club de la capitale avait pour objectif de glaner le premier trophée de la saison. Opposés au Toulouse FC dans le cadre du Trophée des Champions, les Rouge & Bleu pouvaient parfaitement lancer leur seconde partie de saison. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe offensive et continue à aligner Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque.

Le résumé du match

Dans un premier acte complètement dominé, le PSG a rapidement pris les devants sur une belle action collective. Servi sur le côté par une belle transversale de Vitinha, Ousmane Dembélé a offert sur un plateau l’ouverture du score à Lee Kang-In (1-0, 3′), qui n’avait plus qu’à conclure le ballon face au but. Dans la foulée, le PSG a multiplié les occasions par Bradley Barcola (30′), Achraf Hakimi (32′, 34′) et Lee Kang-In (34′). Finalement, c’est Kylian Mbappé qui a concrétisé la nette domination parisienne grâce à un bijou. Servi par Bradley Barcola, le Français a éliminé trois Toulousains avant de tromper Guillaume Restes d’une frappe soudaine (2-0, 44′). Côté TFC, seul Thijs Dallinga s’est montré dangereux mais sa frappe a été détournée sur le poteau par un Gianluigi Donnarumma (36′). Trop peu pour mettre réellement en danger une équipe parisienne séduisante.

Dans une seconde période plus compliquée, le PSG s’est procuré très peu d’occasions. Au contraire, le TFC a montré un visage plus offensif et a buté à plusieurs reprises sur un Gianluigi Donnarumma des grands soirs et auteur de plusieurs parades déterminantes face aux Toulousains (60′, 90’+2, 90’+3). Dans une seconde période plus en gestion, le club de la capitale s’est seulement montré dangereux sur un coup franc d’Achraf Hakimi, qui a touché le poteau de Guillaume Reste (55′). À noter, les premières minutes disputées par la recrue Lucas Beraldo, qui a pris la place de Milan Skriniar touché à la cheville. Un succès 2-0 qui permet au PSG de remporter le premier titre de la saison et le 12e Trophée des Champions de son histoire. Le prochain match aura lieu ce dimanche avec le 32e de finale de Coupe de France face à l’US Revel.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!!!

3′ BUTTTTTTTT POUR LE PSG (1-0) sur une excellente action collective. Après une superbe transversale de Vitinha, Dembélé sert en première intention Lee, qui conclut face au but.

6′ Les Parisiens monopolisent le ballon depuis le début de rencontre. Les Toulousains sont en retard sur chaque action et commettent des fautes.

13′ La belle combinaison entre Mbappé et Dembélé dans la surface ne s’est pas concrétisée par une occasion. Dommage. Le numéro 10 parisien est intenable.

14′ 86% de possession pour le PSG en ce début de rencontre.

18′ Première occasion pour le TFC. Après une combinaison devant la surface, Suazo est trouvé par Donnum, qui prend de vitesse Skriniar, mais sa frappe n’est pas cadrée, notamment grâce à la sortie rapide de Donnarumma.

20′ Les Parisiens réagissent directement mais la frappe de Mbappé s’envole au-dessus du but de Restes.

25′ Encore une belle action collective entre Mbappé, Barcola et Lucas Hernandez, mais le centre du Français est capté par Restes.

28′ Nouvelle combinaison entre Mbappé et Dembélé, mais le numéro 7 parisien pousse trop loin son ballon et Restes intervient

30′ Barcola part dans une chevauchée et bute sur Restes

32′ Nouvelle situation pour le PSG. La frappe d’Hakimi est contrée par Suazo

34′ Encore une occasion pour le PSG. Le centre en retrait d’Hakimi ne trouve personne malgré la présence de cinq joueurs dans la surface. Quelques secondes plus tard, Lee tente une frappe acrobatique mais c’est captée par le portier du TFC

36′ La première grosse occasion pour le TFC. Trouvé dans la surface, Dallinga frappe mais Donnarumma détourne le ballon sur son poteau, avec un peu de réussite.

44′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG (2-0) DE MBAPPE. Servi par Barcola, le Français rentre dans l’axe, dribble trois Toulousains et trompe Restes d’une frappe soudaine. Quel but du numéro 7 parisien

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+2 Auteur d’une très belle première période, le PSG mène 2-0 face à Toulouse à la pause grâce à des réalisations de Lee et Mbappé. Paris a montré un visage très séduisant lors de ce premier acte.

45′ La seconde période débute. Pas de changement des deux côtés

46′ Carton jaune pour Vitinha pour un pied haut

47′ Les Toulousains montrent un visage plus offensif en ce début de seconde période.

55′ Hakimi touche le poteau sur coup-franc !!!!

61′ Le côté droit Hakimi-Dembélé fait des misères au TFC

63′ La frappe de Casseres est captée sans difficulté par Donnarumma

64′ Double occasion pour le TFC. Donnarumma détourne un premier tir et Marquinhos tacle devant la frappe de Sierro.

66′ Double changement au PSG. Dembélé et Barcola cèdent leur place à Asensio et Kolo Muani

69′ Skriniar demande le changement. Le Slovaque est touché à la cheville gauche.

70′ Beraldo fait ses grands débuts avec le PSG. Il prend la place de Skriniar.

71′ Beraldo est acclamé par le Parc à chaque toucher de ballon.

73′ Asensio proche du troisième but. Après une excellente chevauchée de Zaïre-Emery, Hakimi sert parfaitement l’Espagnol en une touche de balle dans la surface mais la défense du TFC contre la frappe de l’ancien Madrilène.

77′ Carton jaune pour Lucas Hernandez, qui a stoppé irrégulièrement une offensive du TFC

87′ Donnarumma soulage sa défense grâce à sa sortie aux poings sur un coup franc de Casseres

90′ Quatre minutes de temps additionnel

90’+1 Très belle défense d’Hakimi, acclamé par le Parc

90’+2 Dallinga était proche de marquer sur un corner mais Donnarumma s’interpose avec brio

90’+3 Nouvelle parade de Donnarumma sur une frappe lointaine de Casseres. Le portier parisien réalise un grand match

90’+4 C’est terminé, le PSG s’impose face à Toulouse (2-0) grâce à sa grande première période et soulève son 12e Trophée des Champions de son histoire. Prochain match, dimanche en Coupe de France face à l’US Revel.

Feuille de match PSG / Toulouse FC

Trophée des Champions 2023 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Hakim Ben El Hadj – Arbitres assistants : Gwenaël Pasqualotti et Julien Aube – Quatrième arbitre : Mathieu Vernice – VAR : Benoît Millot et William Lavis – Buts : Lee (3′), Mbappé (44′) – Cartons : Vitinha (46′), L.Hernandez (77′)