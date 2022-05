Le PSG remporte le championnat des pelouses de Ligue 1

Le PSG a remporté son 10e titre de champion de France lors de cet exercice 2021-2022. Mais les Parisiens ont également remporté un autre titre cette saison. Sur son site internet, la Ligue 1 a dévoilé le classement des pelouses de la saison écoulée. Alors qu’il avait terminé quatrième l’année dernière avec une note moyenne de 17,66, le club de la capitale a retrouvé sa première place et donc le titre cette saison avec une note moyenne de 19,41. Lors de la large victoire contre Metz samedi dernier (5-0), la pelouse du Parc des Princes a obtenu la note de 19,9.

Un podium complété par Montpellier et Marseille

Grâce à son Groundsman, Jonathan Calderwood, le PSG possède la meilleure pelouse de France et l’une des plus belles d’Europe. Leader du classement, il devance le stade de la Mosson à Montpellier (18,78) et le Stade Vélodrome de Marseille (18,27). Le Stade de l’Aube (Troyes, 18,03) et le Stade Francis Le Blé (Brest, 18,02). Les mauvais élèves de la saison se nomment FC Metz (18e, 15,94), Girondins de Bordeaux (19e, 15,79) et Lille (20e, 13,61).

Le classement des pelouses de Ligue 1

Le règlement du championnat des pelouses

À chaque journée de championnat, chaque pelouse est évaluée par les clubs, l’arbitre central et le réalisateur TV (en Ligue 1 Uber Eats uniquement). 1 note moyenne donnée par chaque club, 1 note moyenne donnée par l’arbitre central de la rencontre et 1 note moyenne donnée par le réalisateur TV (en Ligue 1 Uber Eats) sont prises en compte.

Les critères d’évaluation, au nombre de 5, sont les suivants :

Pour les clubs et l’arbitre central :

Trajectoire du ballon au sol,

– Souplesse/Dureté du sol,

– Qualité des appuis (changement de direction, accélération, arrêt course…),

– Qualité du tapis végétal (densité, couleur, homogénéité,…),

– Appréciation globale de l’aire de jeu et de ses abords (couloirs arbitres assistants,zones d’échauffement, tracés,…).

• Pour le réalisateur TV :