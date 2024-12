Ce dimanche soir, le PSG et l’Olympique Lyonnais clôturaient la 15e journée de Ligue 1. Et les Rouge & Bleu avaient à coeur de prendre leur distance en tête du classement. Mission accomplie pour les Parisiens.

Le PSG avait une très belle occasion à saisir. Avec les résultats nuls de ses poursuivants, l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco, le club parisien pouvait reprendre ses distances en tête du championnat. Mais pour cela, il faudra renouer avec le succès et venir à bout d’une équipe de l’OL en grande forme depuis quelques semaines. Et pour ce dernier match de l’année au Parc des Princes, Luis Enrique avait livré quelques surprises avec les titularisations de Lucas Beraldo, Désiré Doué et Lee Kang-In en faux numéro 9.

Le résumé du match

L’excellent début de match du PSG a donné raison aux choix de Luis Enrique. Intenable, Désiré Doué a été l’homme fort des Rouge & Bleu. Rapidement, l’ancien Rennais a pris le meilleur sur la défense lyonnaise à l’image de l’ouverture du score. Après une accélération sur le côté gauche, le numéro 14 du PSG a servi en retrait Ousmane Dembélé, qui ne s’est pas fait prier pour ouvrir le score d’un intérieur du pied (1-0, 8e). Quelques minutes plus tard, Désiré Doué a une nouvelle fois été à l’origine du but du break en obtenant un penalty, transformé avec une facilité déconcertante pas Vitinha (2-0, 14e). Dans la foule, Lee Kang-In a raté le troisième but après une transition rapide des Parisiens. Le Sud Coréen a pris trop de temps avant d’armer sa frappe, permettant à la défense des Gones de revenir (16e). Une action que va regretter le PSG. En grande difficulté depuis le début du match, l’OL est bien revenu dans la partie avec un duo Cherki-Mikautadze intenable et auteur de la réduction de l’écart. Après une passe cachée du Français, Georges Mikautadze a trompé Gianluigi Donnarumma d’un piqué astucieux (2-1, 40e). Les Lyonnais auraient même pu profiter d’une erreur d’Achraf Hakimi pour égaliser avant la pause mais Jordan Veretout était trop juste pour reprendre parfaitement l’offrande involontaire du Marocain (43e). Dans un premier acte animée, le PSG a regagné les vestiaires avec ce court avantage au score (2-1).

En seconde période, le PSG est reparti sur des bonnes bases avec une première occasion pour Warren Zaïre-Emery (50e) et un but refusé pour hors-jeu de Désiré Doué (51e). Face à des Lyonnais qui n’ont plus rien proposé, les joueurs de Luis Enrique ont multiplié les occasions de but avec Lee Kang-In (62e) et Bradley Barcola (85e) mais sans succès. Finalement, c’est l’entrant Gonçalo Ramos qui a mis à l’abri son équipe sur une contre-attaque éclaire (3-1, 88e). Un résultat qui permet au PSG de renouer avec la victoire en Ligue 1 et de prendre sept point d’avance en tête du classement avant un déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco mercredi.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné. Bon match à tous et à toutes !!!

4′ Première situation pour le PSG. Après un ballon mal renvoyé par Perri, Zaïre-Emery tente une reprise de volée. Mata dégage le ballon de la tête.

7′ Le PSG impose son rythme en ce début de rencontre.

8′ BUTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DEMBELE (1-0) !!! Quel travail de Doué qui prend la défense lyonnaise de vitesse sur le côté gauche. L’ancien Rennais centre en retrait pour Dembélé, qui trompe Perri d’un intérieur du pied.

10′ Le PSG est récompensé de son excellent début de match.

13′ Penalty pour le PSG après une faute de Tolisso sur Doué !!!!

14′ BUTTTTTTTT POUR LE PSG (2-0). Vitinha transforme le penalty avec une facilité déconcertante !!!

15′ Carton jaune pour Lee.

16′ Lee manque le troisième but. Après une récupération rapide du PSG, Dembélé sert Lee. Le Sud-Coréen prend trop de temps et est gêné par le retour de la défense lyonnaise.

22′ Excellente intervention défensive de Pacho dans la surface.

27′ Doué est intenable depuis le début du match.

32′ Trouvé sur un corner de Lee, Beraldo décroise trop sa tête.

35′ Nuamah tombe dans la surface après un contact avec Doué. Heureusement, pas de penalty sifflé mais ça s’est joué à peu.

40′ Réduction de l’écart de Lyon par Mikautadze (2-1). Cherki surprend toute la défense parisienne avec une passe cachée puis Mikautadze trompe Donnarumma d’un piquée astucieux.

42′ Carton jaune pour Donnarumma après une altercation avec le buteur lyonnais.

43′ L’OL proche d’égaliser. Sur une remise manquée d’Hakimi, Veretout n’arrive pas à bien reprendre le ballon et Donnarumma capte le ballon.

45′ Cinq minutes de temps additionnel.

45’+5 C’est la pause au Parc des Princes avec un match animé. Le PSG regagne les vestiaires avec un avantage au score (2-1). Dembélé et Vitinha avaient rapidement lancé les Rouge & Bleu mais Mikautadze a redonné espoir à l’OL.

46′ La seconde période débute avec aucun changement des deux côtés.

50′ La première grosse occasion de la seconde période est pour le PSG. Après une perte de balle lyonnaise, Dembélé sert Zaïre-Emery. La frappe du Titi est détournée par Perri.

51′ But refuse pour le PSG de Doué. Hakimi était en position de hors-jeu au début de l’action sur une passe en profondeur de Zaïre-Emery.

53′ Le match est interrompu depuis quelques minutes pour chants insultants. Le capitaine du soir Hakimi demande aux supporters d’arrêter ces chants.

56′ Le match a repris.

62′ Trouvé dans la surface, J.Neves voit son tir être contré par la défense. Dans la foulée, le Portugais trouve Lee au second poteau dont la reprise passe à côté du but.

63′ Triple changement pour le PSG. Beraldo, Nuno Mendes et Lee laissent leur place à Marquinhos, Lucas Hernandez et Barcola. Le Brésilien récupère le brassard de capitaine.

76′ Après un bel appel dans la profondeur, Fofana tente un tir en première intention, sans danger pour Donnarumma.

80′ On entre dans les dix dernières minutes du match. La rencontre a clairement baissé en intensité dans ce second acte.

83′ Changement pour le PSG. Ramos prend la place d’un excellent Doué.

85′ Quelle occasion pour Barcola. Sur une passe de Dembélé, Barcola croise trop son tir.

86′ Dernier changement pour le PSG. Dembélé cède sa place à Ruiz.

88′ BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE RAMOS SUR UN CONTRE (3-1). Après une belle contre-attaque menée, le Portugais décale Barcola sur le côté gauche. La frappe de l’international français est mal repoussée par Perri et Ramos a bien suivi pour conclure dans le but vide.

90′ Cinq minutes de temps additionnel.

90’+5 C’est terminé au Parc des Princes. Dans une seconde période maîtrisée le PSG l’emporte face à l’OL sur le score de 3-1 avec un but dans les dernières minutes de Gonçalo Ramos. Désormais, un déplacement à Monaco attend les Rouge & Bleu mercredi prochain.

La feuille de match Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais

Quinzième journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Benoît Bastien – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Pierre Gaillouste – VAR :Mathieu Vernice et Cédric Dos Santos – Buts : Dembélé (8e), Vitinha (14e, sp), Mikautadze (40′), Ramos (88e) – Cartons : Lee (15e), Donnarumma (42e), Mikautadze (42e), Veretout (45’+2), Tagliafico (90’+2)